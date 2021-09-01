Splunk发布第二季度财报 加快云订阅模式转型步伐

Splunk一直在稳步将客户过渡到基于云的软件版本，这见证了收入模式从基于永久许可的模式转变为云订阅模式，后者提供了更可预测的收入流。

数据分析公司Splunk发布第二季度财报，收益和收入均超出预期，且下一季度的预测超出了市场普遍预期，使其股价在盘后交易中上涨近2%。

该季度Splunk在不计入股票补偿等特定成本下每股亏损62美分，收入为6.06亿美元，同比增长23%，此前华尔街预期的每股亏损为69 美分，收入仅为5.63亿美元，因此可以说Splunk的表现相当强劲。

Splunk公司首席执行官Doug Merritt赞扬了该公司的高管团队，并表示，该季度的结果验证了Splunk为企业提供的“高战略价值”。“第二季度我们的执行范围十分广泛，在每个主要区域市场的表现都超出了预期，因为全球越来越多的客户依赖Splunk以及Splunk市场领先的数据平台和基于云的功能。”

Splunk主要销售企业针对机器生成数据进行实时监控、搜索、分析和可视化的工具。从本质上讲，Splunk提供了对企业运营数据的轻松访问，并提供了有助于业务决策的洞察力。

Splunk一直在稳步将客户过渡到基于云的软件版本，这见证了收入模式从基于永久许可的模式转变为云订阅模式，后者提供了更可预测的收入流。

这一过渡似乎进展还算顺利，根据财报显示，Splunk云计算销售额的年度经常性收入为9.76亿美元，同比增长72%，远高于三个月前给出的9.5亿至9.6亿美元的预测。

Splunk表示，云收入增长了73%，达到2.17亿美元。Merritt补充说，Splunk的客户数量翻了一番，达到234家，每年云ARR超过100万美元。

Splunk公司首席财务官Jason Child表示，今年上半年Splunk在ARR方面的表现超出了预期，并且在进入下半年时处于有利的位置。“我们预计到本财年末，云ARR将达到13亿美元，总ARR将远超30亿美元。”

刚刚过去的一个季度对Splunk来说是异常忙碌的一个季度，因为公司对执行管理层进行了很多重大调整。7月，Splunk宣布新的首席营销官和首席产品官，同时任命Sendur Sellakumar为首位首席云官。两周后，Splunk透露已经成功吸引了计算机科学家David DeWitt的加入，担任副总裁和技术院士，负责支持公司的软件工程工作。

Splunk还筹集了大量现金，今年6月Silver Lake向Splunk投资了10亿美元，支持公司的增长计划和股票回购。

期间Splunk发布了面向安全运营团队的Security Cloud新产品，结合了高级分析与自动化、调查、威胁情报和响应功能相结合。

展望未来，Splunk预计销售额在6.25亿至6.5亿美元之间，中间点略高于华尔街预期的6.36亿美元。Splunk表示，整个财年的收入预计在23.5亿美元至26亿美元之间，略低于市场普遍预期的25.4亿美元。