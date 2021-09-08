微软宣布加入OpenInfra开放基础设施基金会

多年来，OpenStack开源基础设施即服务云，以及相关项目，例如用于云配置的开源工具Airship和基于Ansible的持续集成系统Zuul，一直徘徊介于Gartner所谓的泡沫化的低谷期和稳步爬升的光明期之间。现在，随着微软宣布以白金会员的身份加入开放基础设施基金会（Open Infrastructure Foundation），OpenStack及其相关技术已经进入有实质生产的高峰期。

这一举措是合乎情理的。根据即将发布在Superuser Magazine上的2021 OpenStack用户调查结果显示，在多云环境中运行部署的OpenStack用户中，有40%的用户已经在Azure上运行OpenStack了，很明显，开放基础设施和微软是关系紧密的。

微软Azure运营商合作伙伴软件工程经理Ryan van Wyk在面向开放基础设施基金会董事会发表演讲时表示，多年来微软一直致力于支持开放基础设施基金会，这也是微软支持充满活力和多样化的开源项目生态系统的一个最新举措。van Wyk表示，微软加入该组织之后具体将在OpenStack和更广泛的开放基础设施群体中代表电信客户的利益，积极为多个开放基础设施项目做出贡献，并且随着微软Azure的发展，将寻找机会把开放基础设施项目集成到微软Azure不断演化的产品路线图中。

具体来说，微软将在与AT&T的合作中采用开放基础设施技术。

目前微软正在把AT&T网络云平台融入到微软Azure for Operators电信产品组合中，让电信企业能够为消费者和企业客户提供高度可靠的、经济高效且安全的5G服务，这也将使那些当前在Kubernetes上部署OpenStack的电信客户能够使用或迁移到Azure for Operators。

微软将通过此举，与开放基础设施基金会现有的60多家企业一道定义开源基础设施的未来发展。在他们的支持下，以及187个国家/地区超过110,000人的努力下，开放基础设施基金会托管了大量用于人工智能、容器原生应用、边缘计算和云的开源基础设施项目。除了已经提到的项目之外，还有Kata Containers、OpenInfra Labs、StarlngX和Magma 5G项目。

这些项目都很重要，正如开放基础设施基金会首席运营官Mark Collier所说，“像OpenStack这样的软件现在正在为全球前10大电信网络中的9个网络提供支持，Kata Containers为全球最大的支付网络提供安全保障，Airship为当前用于生产环境的AT&T 4G和5G网络提供支持。”

van Wyk补充说：“微软正在加入进来，贡献力量以支持构建面向未来十年的开放基础设施技术，因为混合云是我们技术组合的一个重要元素。我们相信各种云，公有云和私有云，从超大规模到边缘，每一种都针对我们客户需要交付的独有工作负载进行了调整，如果没有开源，我们就无法做到这一点。现在我们加入开放基础设施基金会，投身到开源社区，与其一起构建并集成开源技术，为运营商提供运营商级的微软Azure基础设施。”