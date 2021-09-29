安迈云重磅发布矩阵存储：做好Web2.0和Web3.0的桥梁

各类技术已慢慢就绪，Web3.0的卷轴也渐渐展开，期待这一轮互联网变革再次带给我们惊喜。

如果用几何图形来描述互联网的发展和演进，Web1.0会是线性的，Web2.0是平面的，Web3.0才是三维的。在第一阶段，用户只能单方接收来自网页的静态信息；在第二阶段，人与人之间通过互联网被连接起来，可以进行双向甚至多方的交互；而进入第三阶段，个人将掌握数据的所有权，用户间的互动会更加深入，甚至会直接对网站流量和产品影响等产生决定性影响。

眼下，虽然Web3.0的发展只是初见苗头，还没有明确定义，但是，有一些关键属性是公认的——比如，去中心化。随着5G、VR/AR、区块链、人工智能等技术的发展，用户不再只存在于PC互联网，而是遍布于移动设备、智能设备、穿戴设备，甚至是冰箱、机顶盒等各种丰富的终端上。由于数据归属于用户，所以，从规模上看，数据量将继续出现“大爆炸”；从分布上看，数据源将散落于各处。这意味着，承接数据的载体，不仅要在性能提升上进入另一个量级，并且也要去中心化。

这就是分布式存储和计算，迎来一轮强势发展的重要原因。

去中心化是大势所趋

在日前由中国开源云联盟指导，分布式智囊团主办，海南安迈云网络技术有限公司（以下简称“安迈云”）承办的“万物新生 云生多态 2021Web 3.0云响力峰会”上，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所、云计算部副主任、云原生产业联盟秘书长陈屹力分享了一组数据：未来5年传统存储将减少60%；分布式存储每年采购规模达到500PiB，到2030年40%的存储系统将采用分布式存储架构。

“传统存储的资源管理比较复杂，资源利用率比较低、成本高。而且，传统存储的扩展能力也比较薄弱。相对来说，分布式存储更可靠、能够统一管理，并且可扩展性更好，系统容量和性能得以线性增长。所以，分布式存储能比较好地支持业务的快速响应。”陈屹力表示。

对此，弗若斯特沙利文高级分析师、头豹研究院副理事贾雁也在会上发布了“2021去中心化云计算市场趋势”概览。报告指出，全球中心化云存储规模在2025年将达到近8ZB，相对而言去中心化存储的整体体量还不大，但增速将会超过100%。

贾雁表示，这背后得益于去中心化应用市场的巨大发展潜力。报告预计，在2025年，全球去中心化应用市场规模将会超过1万亿美元。其中，游戏领域的应用价值最高，大概在20%；金融领域紧随其后，此外，医疗健康和政府机构应用也占据一定规模。

具体到IPFS这个细分赛道，该报告也有明确的数据预测：全球对于IPFS的投入将在2025年超过1000亿美元，年复合增长率超过100% ；全网IPFS投入产出比可能会达到每EiB3.5亿美元，并且逐年提升。“总而言之，基于IPFS存储协议所构建的分布式网络，将具有非常长期的价值。一方面，它可以为数据存储以及要素的流通、交易提供基础设施；另一方面，也可以为IPFS应用生态的孵化，还有未来应用场景的爆发提供推动力。”贾雁强调。

可见，分布式计算和云存储市场还没进入巅峰发展期，接下来，它还将长期处于快速成长阶段。贾雁认为，依托新型分布式存储能力、智能计算能力以及颠覆性的安全架构，将活跃在Web2.0和Web3.0交叉时代，为未来人类信息全面要素化做出更多贡献。

矩阵存储平台重磅亮相

如果说Web2.0时代的中心化计算市场已经被头部云服务供应商“瓜分”得所剩无几，那么Web3.0时代给去中心化市场带来的巨大发展潜能，必将吸引一大波新的入局者。比如安迈云，就是非常重要的一支新兴力量。

“目前来看，整个互联网领域每隔10年就会有一个新的发展浪潮，而根据我们的判断，现在是迈向Web3.0的重要阶段，核心逻辑就是去中心化。当然，在短时间内，Web3.0和Web2.0还会有长期共存的阶段，而借助于Web3.0去中心化、防篡改性等特点，其在与相关产业相结合的过程中，会体现出更大的价值。”安迈云矩阵存储产品总监赵磊在会上表示。

在赵磊看来，去中心化的存储技术方案虽然只是刚刚起步，但它具有一些先天的优势。比如，当数据并不保存在单一数据中心时，即使单点数据发生泄漏，也不会引发全盘的安全威胁；此外，基于区块链的激励层，也能降低包括基建等在内的诸多成本投入。“基于此，我们推出了矩阵存储基于IPFS去中心化的平台。”

据赵磊介绍，矩阵存储平台依托于安迈云的技术基础，包括区块链、云计算、去中心化存储，以及安全和智能运维等相关技术，同时还整合了生态中其他厂商的能力。“包括PaaS服务平台、中间件服务商、解决方案提供商以及去中心化的数据节点产品，甚至包括Web3.0的社区，我们也做了积极的探讨，目的是保证底层协议的完备性以及可推广性。”

具体来说，矩阵存储提供的是两个核心的能力：第一，是连接IPFS去中心化的网络能力，让用户可以无感知地连接去中心化网络；第二，是对于存储数据的管理能力，包括访问权限管理、用户信息管理、子账号管理、订单管理以及对数据的审计和操作管控能力等等。“我们提供了一套工具集，包括存储API、中间件工具、SDK、命令行工具，也包括从Web2.0迁移到Web3.0的数据迁移工具，以及全面的存储控制台。另外，针对更大的数据量，我们还提供了离线存储解决方案。”赵磊强调。

以技术实力+生态合力塑造产品优势

可以看到，安迈云矩阵存储所呈现的并不是一个单点能力，而是面向存储、计算和网络的全套解决方案。这既是凭借其出色的产品优势，也是生态合力的体现。

在性能优势方面，矩阵存储借助于去中心化存储的机制，在数据高可靠性上可达到6个9的数据范围；通过去中心化的通证激励机制存储成本最高可节省70%；同时具有全链路检测功能，从数据产生、数据收集、数据传输以及数据的存储，包括数据的上链，整个链条都可以通过唯一的ID进行跟踪。

在应用场景方面，矩阵存储主要瞄准了三个方向：第一，需要遵从法律合规的长期数据存储，比如档案、病历、影像等；第二，需要长时间保存的数据，包括灾备等等；第三，各行业的冷数据存储，比如司法、媒体、保险等行业的相关数据。

以基因检测企业23mofang为例：此前，该公司在对客户数据进行采集和分析之后，会将数据存储在自己的服务器，以及公有云之上，但是由于涉及大量的冷数据存储，成本投入较高；为此，23mofang采用了安迈云提供的矩阵存储工具集，将数据保存在IPFS去中心化的网络中，在需要时再对数据进行提取，不但可以降低成本投入，而且保证了数据的安全性。

“目前，矩阵存储已经能够接入3000PiB的存储空间，自建了100个存储节点，数据中心的空间也超过了1EB。数据中心遍布于4大洲9大地区，可以满足不同区域使用范围。”

这样的能力覆盖背后，离不开软硬件合作伙伴的技术加持。赵磊表示，安迈云非常重视与生态伙伴的合作，而在现场，矩阵存储还携手中经天平、咕咚健康、长城超云、和信创天签署了战略合作，正式开启基于新型数字基础设施打造的创新应用生态场景。

“从目前的情况来看，我们相信Web2.0相关的一些基础设施建设，并不会立马停下来，而是会和Web3.0做一个相应的结合。”赵磊总结说，“在这个过程中，安迈云希望通过矩阵存储做好Web2.0和Web3.0的桥梁，让大家更多地去感受去中心化网络给我们带来的好处，让整个生态更加繁荣。”

总之，各类技术已慢慢就绪，Web3.0的卷轴也渐渐展开，期待这一轮互联网变革再次带给我们惊喜。