极狐CEO陈冉：云原生很热，但不是「银弹」

在确定性消失的时代，创新速度直接决定着企业的竞争力，而开源生态系统所特有的创新活力，恰恰能够为企业提供赖以发展的“养料”，这就使得开源逐渐成为大势所趋。

尤其是在国内，近一年来，开源领域的发展势头更是前所未有——3月12日，“十四五”规划纲要全文发布，其中特别提到，要“支持数字技术开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权和法律体系，鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务”。这是“开源”首次被明确列入国民经济和社会发展五年规划纲要；仅一周之后的3月18日，极狐信息技术（湖北）有限公司（以下简称“极狐”）正式宣布注册成立，由美国开源软件巨头GitLab公司以技术入股的形式与独家领投红杉宽带跨境数字产业基金和高成资本成立的合资公司。

可以说，作为一个独立在国内自主运营的开源技术公司，极狐(GitLab)的应运而生，既应了天时，也拥有地利。在接受至顶网记者采访时，极狐(GitLab)创始人兼CEO陈冉强调，开源技术的加速落地正在进一步推动云原生的蓬勃发展，进而重塑企业的IT架构。

极狐(GitLab)创始人兼CEO 陈冉

在这一趋势下，极狐GitLab将致力于帮助企业打造一体化、安全的DevOps 平台，帮助企业完成端到端的软件交付，保持开发全周期的安全性，同时，依托于内置的安全合规体系，为国内企业出海“保驾护航”。

至顶网：作为一个开源公司，极狐(GitLab)如何看待云原生的趋势，以及我们的创业契机？

陈冉：对于云原生，目前来看，行业内已经达成了共识，那就是云原生是云计算发展的未来十年，也可以说，云原生是未来已来。从 2013 年云原生概念的提出，到 2014 年 谷歌开源 kubernetes ，再到 2015 年 的 CNCF 成立，一直到现在各种云原生会议、云原生项目的出现，都说明了云原生得到了蓬勃的发展。

而极狐(GitLab) 的出现，可以说是天时地利人和俱佳的一个典范：

天时：我们看到云原生蓬勃发展的背后，其实有一个巨大的推动力——开源，恰巧今年过年十四五规划期间，把开源首次写入国家发展规划，这表明了国家想要大力发展开源，通过开源来促进创新，从而解决我国被“卡脖子”的问题；另外大家都知道 GitLab 是一款非常优秀 DevOps 平台，从 2011 年写下第一行代码发展至今，整整经历了十年，俗话说十年磨一剑，GitLab 已经从最初的一个协作工具发展成为一个成熟的、安全的一体化 DevOps 平台。而开源伴随着 GitLab 发展壮大的整个历程。这两个开源的碰撞为极狐(GitLab)的诞生奠定了坚实的基础。

地利：企业数字化转型已经成为了一个不可逆的趋势，数字化转型能够让企业持续保持有效的竞争力。而 DevOps 被大家认为是能够助力企业数字化转型的一个有效手段，DevOps 从 2009 年正式提出，发展到如今也经历了十多年了，经历过了孤岛、碎片、自建的三个时代，现在进入了 DevOps 平台时代。DevOps 平台真正做到了交互统一（一个界面）、管理统一（一个用户模型）和数据统一（一个数据模型），这将直接打破企业内的组织壁垒，完成企业内数据孤岛的有效整合与链接。DevOps 平台能够帮助企业有效提升研发效能，同时应利用其自身内置的安全能力来主力国内企业出海成功。

人和：极狐(GitLab) 的创始团队本身具有多年的开源经验，有成功将美国硅谷科技带到国内并实现了商业化的经验，对于美国硅谷文化、科技发展趋势都有着自己独特的见解和判断。同时，在公司成立之初，我们也得到了国内领先资本（红杉宽带+高成资本）的青睐和加持。

所以在这种天时地利人和俱佳的时间点，极狐(GitLab)诞生了。得益于世界领先的开源技术和平台，以及中外合资3.0的创新模式（注1），公司在成立半年内得到了大量国内客户和资本的信任与认可，这也是我们继续前进的动力。

至顶网：从您的角度来看，云原生对于企业IT架构带来了怎样变化？好处是什么？

陈冉：我们认为，云原生给企业 IT 架构带来了以下几点变化：

首先是专一性。云原生时代基础设施和应用程序的解耦程度增强，这样让应用程序能够更关注在业务共功能的实现，从而加速软件的交付，而基础设施正在屏蔽关于计算、存储、网络的太多细节，以更简单的形式为应用程序提供基础设施；

其二是灵活性。拿应用程序来讲，云原生时代，大家都讲微服务，这个是说将传统时代的单体服务，拆分成一个个微小的服务单元，这每一个服务单元都能够独立提供功能，可以单独进行发布升级，更重要的一点是每个服务单元可以采用不同的编程语言来实现。这就具有了很大的灵活性，一个大型服务，可能有好几个团队甚至十多个团队在服务，而每个团队可以用自己感兴趣的语言来开发各自的服务，虽然自己完成发布。

此外，云原生时代的技术栈变得越来越丰富，应用程序的交付工具、基础设施的配置管理工具都有多种选择，企业或者团队可以根据自己的业务需求来灵活的选择。

其三是复杂性。从目前来看，云原生给企业 IT 架构带来的复杂性也是不言而喻的，微服务是能够让团队独立实现应用程序的开发及发布，但是随着微服务数量的增加，服务之间的治理就是一个很大的问题，诸如，服务通信、熔断、降级等。此外，云原生技术栈本身就具有很大的复杂性，比如非常火热的 Kubernetes、istio 等等。

至顶网：云原生在企业落地过程中存在的主要挑战是什么？

陈冉：虽然云原生技术栈的发展是如火如荼，各种最佳实践铺天盖地，但是不可否认的是云原生在企业落地的时候，还是非常充满挑战的，这些分别体现在几个方面。

第一，是在认知方面。企业首先要有足够的认知，清楚的认识云原生是什么。云原生是“生于云且长与云”的，也就是说依托云平台（公有云、私有云以及混合云）来构建能够充分利用云计算红利（弹性扩缩容，按需收费等）的应用程序，从而真正的帮助企业实现降本增效。而不是说，把应用程序容器化了，或者放到云平台上就实现了云原生。

第二，是在技术方面。云原生包含的技术栈非常多，涵盖了基础设施、中间件、应用程序，覆盖了软件开发的交付、监控、运维等不同阶段。如何选择合适的技术栈来打造适合企业自身发展的云原生能力是充满挑战的。与此同时，很多企业有众多遗留系统和技术栈，那在转型云原生的时候如何能够利用云原生技术栈来完成系统的迁移，甚至在整个过程中去消除一些技术债，这些都是充满挑战的。

第三，是在文化方面。前面提到了，云原生背后的巨大推动力是——开源，这就需要企业要能够积极的去拥抱开源、参与开源，进而贡献开源，甚至主导开源。这些都需要有良好文化作为基础，所以如何在公司内部构建良好的开源文化也是一大挑战。

总而言之，虽然云原生很火热，但是云原生不是“银弹”，企业或者组织是否要采用云原生，如何采用云原生，都要根据企业自身的业务需求、技能储备、成本预算等方面综合考虑。

至顶网：极狐(GitLab)可以从哪些方面帮助企业应对这些挑战？

陈冉：我们主要从几个切入点来为企业赋能。首先，极狐GitLab 成熟的 DevOps 能力覆盖了软件开发生命周期的各个阶段，能够帮助企业完成端到端的软件交付；其次，极狐(GitLab)的安全能力是内置的，能够在加速企业软件交付的同时还保持安全性；此外，极狐(GitLab)内置的安全合规体系，还能够在国内企业出海的征途中，保障国内企业能够符合国外的相关法律法规。

至顶网：截至目前，极狐推出了哪些产品和方案？有什么特色和优势？

陈冉：目前极狐推出的产品和方案主要围绕极狐GitLab 一体化安全 DevOps 平台打造，以下是最具代表性三个点：

一站式端到端 DevOps平台。极狐GitLab提供统一的交互界面、权限模型和数据模型，功能领域覆盖软件的全生命周期，服务于企业中与数字化相关的所有业务和技术人员；

软件供应链安全解决方案。极狐GitLab内建开箱即用的 DevSecOps 工具链，基于高度自动化的流水线，实现软件从代码到制品再到应用的安全扫描能力；

弹性高可用部署架构。极狐GitLab在整体架构设计上不存在单点，同时结合负载均衡、水平伸缩、分布式架构、主从多副本机制、多地域和云原生等多种机制，实现理论上无限扩展的能力。

至顶网：请分享一个具有代表性的云原生应用的案例，重点分析云原生应用在该企业数字化转型过程中的价值，包括技术、开发、行业价值等等。

陈冉：在云原生的技术世界里，极狐GitLab扮演的是云原生应用架构和云原生基础设施之间的桥梁角色，即云原生DevOps。解决的问题是，在业务应用架构以云原生的方式设计后，如何经由一种优雅的软件生产方式，最终在云原生基础设施上运行，为用户提供服务，为企业创造价值。

以国内某高科技公司为例：该公司对其遗留应用进行云原生改造的全过程基于极狐GitLab一体化平台来完成，通过线上可视化团队协同、自动化CI/CD流水线、云原生基础设施纳管等能力，成功将应用架构进行重构，并迁移至某厂商公有云，同时也构建起企业全新的DevOps技术实践和工具体系。

具体来说，这给该公司带来了几个价值：

第一，节省成本。业务应用全部上云，最大化利用云服务提供的能力；

第二，效率提升。高度自动化流水线，实现业务应用的一天多次部署；

第三，团队成长。技术人员能力提升，打造出企业云原生的标杆团队。

至顶网：极狐(GitLab)目前的商业化进展如何？企业对云原生的接纳度是否存在行业差异？

陈冉：极狐(GitLab)商业化进展的核心在于打造一流的产品、构建开放的生态和提供优质的服务，目前极狐在国内的客户案例基本覆盖全行业。在和不同行业的企业合作过程中，我们也识别到不同的企业对云原生接纳度的差异是存在的，这也符合的创新扩张曲线的理论框架。但我们相信在数字化浪潮的推动下，未来各行各业都会全面拥抱云原生，因为任何数字化企业都需要快速的业务创新和探索，而云原生则提供了这样的土壤。

至顶网：接下来，极狐(GitLab)在中国市场的战略布局方面还有哪些计划？

陈冉：极狐(GitLab)会通过提供卓越的开源产品，构建开源生态，赋能企业数字化转型，在以下几个方面为企业提供价值：

开源产品：核心开放，兼容并蓄；自主选择，共创共赢。

开源社区：极狐GitLab多样化社区活动，奖励机制，普及开源文化与价值。

开源教育：发布极狐GitLab高校公益计划，DevOps技术布道，全方位培养开源人才。

开源生态：打造OGA联盟（注2），创办OGA大会（注3），赋能产学研生态发展，普及开源最佳实践。

注1：“中外合资3.0”是由红杉宽带跨境数字产业基金开创的新型中外合资模式。区别于传统以销售职能为主的中外合资企业，在“中外合资3.0”模式下外方仅提供技术、产品和品牌，中外方股东不参与公司运营，合资公司具备独立的本地企业组织结构，拥有本地管理层决策自主权以及具有竞争力的股权激励。

注2:开源GitOps产业联盟(Open GitOps Industry Alliance，简称：OGA联盟）由云计算开源产业联盟（OSCAR）指导，极狐(GitLab)与云原生计算基金会 (CNCF) 联合发起并成立 。

注3: 开源GitOps产业大会（简称OGA大会），是由云计算开源产业联盟作为指导单位（拟），OGA联盟作为主办单位，CNCF、极狐联合主办的首次技术大会。