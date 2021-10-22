红帽曹衡康：数字化转型要开源创新「双开花」

曹衡康认为要破局转型迷雾，万变不离其宗，数字化转型要开源创新「双开花」。简单来看，企业的技术、组织、文化需要变革，而开源技术是适应企业变革一个非常好的方式。

“兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。”早在春秋时期的《孙子兵法》当中，著名军事家孙武就揭示了要想出奇制胜，作战不能用固定不变的态势，就像水流一样，能依据敌情变化而变化，从而谋略全局，智慧取胜。

这个道理放在企业数字化转型的谋篇布局当中，也是一样适用。红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康直言，目前有五分之四的企业认为他们的数字化转型是失败的，有来自技术、来自人才和组织文化、来自生态合作伙伴等多方因素导致，但是具体到每家企业，如何做、如何转型、如何落地，都要依据每个企业不同的情况和需求来决定。

怎么破局？曹衡康认为万变不离其宗，数字化转型要开源创新「双开花」。简单来看，企业的技术、组织、文化需要变革，而开源技术是适应企业变革一个非常好的方式。技术上，开源就像搭积木一样能够高效率地开发应用，降本增效；组织上，自下而上的管理方式和组织架构与开源精神一脉相承，能够点燃大家的热情、鼓励创新；文化上，开源文化本身就是基于社区文化的开放、团结、协同，与创新同源性的开源文化正是企业数字化转型所需。

谈转型挑战与开源：从技术到文化的变革

记者：在现在的时代背景下，您觉得数字化转型有什么新的时代特征？企业需要格外重视哪些新的挑战？

曹衡康：谈了好多年“数字化转型”，说起来企业面临的挑战还是挺多的。今年年初，《哈佛商业评论》针对数字化转型有一篇报道，指出目前有五分之四的企业认为他们的数字化转型是失败的，原因有很多种，这里分享一下红帽的观察。

第一，毫无疑问是技术，技术是成功的关键，目前市面上有很多种技术，但企业到底用哪一种技术来进行数字化转型，是用开源技术，还是封闭型技术？对于他们来说，是个难题；第二，是来自人才和组织文化的挑战；第三，是生态合作伙伴，上下游供应链。

具体来看，目前IT部门已经不只是支持部门，而是一个和业务紧密在一起的部门。但如何转换思维？如何提供平台工具来实现敏捷的快速稳定？这的确是目前很多企业面临的挑战。特别是新冠疫情发生之后，大环境变化太快了，如果IT不够灵活、不够弹性，企业就很难转型。

有关人才和组织架构方面。数字化转型的人才需求大，很多开源人才容易被“挖墙脚”，企业如果没有先进的组织文化，没有弹性的组织架构，就很难把人才留下来，这也是一个挑战。

生态合作伙伴方面。转型不仅仅是企业自身的事，和企业的上下游合作伙伴也有关系。但如何将上下游、将合作伙伴、将外部力量结合在一起，而非关起门来自己搞，这是第三个挑战。

记者：在应对这些挑战过程中开源能发挥什么作用？

曹衡康：开源最重要的一个因素就是创新。开源技术从开始到现在三十余年，互联网技术、AI、人工智能、车联网等等，都和开源有关系，甚至很多AI机器人的操作系统都是基于开源技术开发的。

为什么会出现这种情况？开源的开放社区文化、协作工作的特性，就决定了开源技术不只是来自于少数公司内部，而是来自于全世界所有的开源人才。在开源社区中每个人都可以贡献想法，因此很多的创新是来自世界各方的人才投入。

数字化转型需要创新，毫无疑问，开源特别符合创新的需求。打个比方，OpenShift是容器平台，很多不同的应用都可以在这个平台上面开发。如果某个东西需要修改，不需要整体更换，就像搭积木一样，只要将中间一部分抽离，再换新的就好了，这是模组化概念，也是开源技术很重要的特性。

人才方面，全世界几十万、几百万人都通过了红帽认证，企业不用担心人才流失问题，很多人受过开源技术培训，随时能够替补上来，这是很重要的。企业的数字化转型不只是CIO们在做的事情，大家应该协同合作，导入开放式组织文化，这和开源精神也一脉相承。

记者：企业如何能够创造开放式组织文化呢？



曹衡康：管理学大师杜拉克说过，“文化能把战略当早餐吃。”公司的组织文化，会比策略更加重要、更加优先。谈到组织文化，我觉得开源组织文化非常特别，它强调包容性、透明性、协作性。一般传统组织是“由上至下”，基本上领导发话，大家就执行它，像军队一样执行力强。

然而数字化转型的很多概念，是来自于底层年轻人，来自于“数字化一代”的想法创新。我们倡导开放式组织，倡导精英文化，意思是只要你的想法是好的，领导就要包容地接受它。

开放式组织文化，很重要的一点是领导者要有真正的包容性，愿意打开耳朵去倾听、去容纳、鼓励大家参与创新。因为只有包容，大家才敢讲话，才敢把想法提出来。这是开放式组织文化很特别的地方，其实这是来自于社区文化，在开放式社区大家想法都是民主平等的，每个人讲话份量是一样的。

以红帽改logo的故事为例。四年前一个红帽工程师说，“我觉得我们要改LOGO，一是我们红帽强调开放文化，但logo上脸戴帽子感觉不够透明。二是因为它是白脸，但我们有国际化的多种肤色，三是因为这是男性，不是女性，我们要包容。”

经过大家的讨论，红帽领导者认为很有道理，决定要改logo，其中一个工程师提出来改成个红帽子就够了。最后，红帽的新LOGO是这样改出来的。这是开放式组织文化，要包容、要透明、要沟通，鼓励大家参与，大家有热情才会把想法提供出来。

我再强调一下，只要不牵涉到公司绝对机密，透明很重要，信息要流通，信息不对称在开放文化当中是很致命的要害。

谈拥抱开源：人人为我，我为人人

记者：红帽有没有一些具体的方法来帮助企业实现协作和创新的文化？

曹衡康：红帽骨子里就有开源社区的文化基因，而开源社区文化很重要一点就是分享，即人人为我，我为人人，我有好主意就分享出来，把代码贡献到开源社区，Linux就是这样诞生出来的，OpenShift也是这样诞生出来的。

具体来看，一是内部分享，我们经常有红帽内部资深的员工分享红帽的组织文化，通过分享创造出一种包容和鼓励大家各抒己见的机制。

二是引入红帽这种外部创新的协助力量。红帽有一个开放创新实验室，配备了管理性顾问，他们与客户一起“沉浸式”的工作，可能短则一周，长则六周时间，根据客户的时间来协助他们。客户来自于业务部门、IT部门、人事部门等等很多不同的部门。

我们的顾问会引导客户讨论，带着他们一步步学习如何将团队的想法结合开源社区所能提供的最佳连接方式。讨论完之后红帽会提供很多开源的工具让他们试用，不仅可以用红帽的软件，任何开源技术都可以用。

这六周当中，红帽通过文化组织影响和经验分享，用开源的思维文化引导，让客户了解开放式组织文化，帮助客户以红帽的方式进行创新。

记者：越来越多企业正在拥抱开源，你能否给企业些建议应该如何拥抱开源？

曹衡康：根据第三方公司的调研，1250家知名企业的CIO或IT领导者当中，90%的企业已经开始采用企业级开源，的确大家开始拥抱开源，但是我的建议是，开始之前，要真正稍微花点时间了解开源的文化。开源不只是技术，还包含社区文化、开源组织文化、开源的思维，这是第一步。

第二步，我建议企业避免开始时自己在社区搞开源软件，坦白讲失败率可能会高一点。到任何开源社区都能把开源软件免费拿过来用，可是要把它用好不是那么容易的事情。就像你直接拿一辆车来开，开一段时间后，在路边抛锚了，你要维修它，这时候可能需要你打开引擎盖、找出里面的根本问题来解决。如果你用社区开源可能就是这样的结果，出现任何问题都要自己修，这个过程很辛苦，而且效果不见得好。

所以我建议开始做企业级开源时，可以找类似红帽或者其他企业级开源软件公司合作。这就像你只要负责开车，了解车的性能和功能，中间的各种维护都由开源软件帮你负责。企业级开源本身透明度高，安全性更高，因为它的代码全世界都知道，有任何问题你不仅可以找厂商协助，在社区也可以找到一些相关东西协助。因此，拥抱开源第二步，是可以开始使用像红帽这种企业级开源技术来协助。

第三步，逐渐建立开放式组织和开放式文化，把协同、合作、包容带入到企业当中。