如何让企业成为开源人才的「练兵场」？

根据海信集团一线的知识和经验，让企业成为开源人才的“练兵场”，让开源团队成为一支“能打胜仗”的团队，才能持续推进人才队伍建设，助力企业转型升级。

硅谷，打上世纪50年代开始，就成为全球最知名科技公司的大本营，这里遍布着谷歌、苹果、脸书、英特尔、网飞等互联网巨头公司。在这里随便扔一颗石子，就能砸中用代码改变世界的程序员的脑瓜。虽说是调侃，不过可见硅谷成为如今科技新“坐标”，确实和其聚集了全球人才密切相关。

对于那些期望在数字化转型阵地中占有一席的企业来说，学习一下硅谷的人才理念未尝不可。以开源为例，懂技术、会开发的开源软件人才是企业开源的中坚力量之一，只有发挥技术团队的重要作用，企业才能跟得上开源技术的节奏。

因此，培养人才和建设团队对于企业开源的重要性，怎么强调都不为过。海信集团流程IT与数据管理部基础架构与云服务管理部副部长单奇聪认为，根据海信集团一线的知识和经验，让企业成为开源人才的“练兵场”，让开源团队成为一支“能打胜仗”的团队，才能持续推进人才队伍建设，助力企业转型升级。

谈开源团队自身实践

记者：开源技术在海信集团的整体应用情况是怎样的？比如用了哪些技术，支撑了哪些应用？

单奇聪：开源技术在海信集团的企业数字化转型当中发挥了重要作用。

我们从2018年下半年开始，着手基于开源的技术打造云原生技术平台。我们重点关注并使用了云平台PaaS的产品OpenShift、分布式集成组件Fuse、API网关，同时还有一些DevOps的开源工具等比较成熟的开源技术组件。

当前企业的部分核心业务系统都是在开源的平台上。我们基于OpenShift建设了企业云平台，支撑了企业内部的研发、营销、供应链、财务共享、办公人资等领域业务发展。

当然，得益于过去几年和红帽良好的合作，特别是红帽给予的开源技术的培训和支持，让我们获益良多，越发感觉到开源技术的红利巨大。

记者： 是的，开源已经成为了一项具备红利的技术，但是很多企业发现，开源人才不足，或者是有了人才，但技能又略显欠缺，您在使用开源技术的过程当中有没有这样的体会？

单奇聪：这个也是我们的痛点。作为企业IT平台的支撑部门，我们既要保证技术底座的稳定性，又要持续进行产品创新、赋能业务。所以我们势必要不断培养并引入高阶的开源技术人才，组建一个有竞争力的技术团队。



过去几年，我们确实愈发感觉到开源团队在专业领域的成熟度越来越高，他们积累了大量的能力和经验，帮助企业提供稳定的技术兜底，同时也可以基于开源技术的红利持续进行业务产品创新。

谈培养开源人才之道

记者： 开源人才的培养，也是一个不断提升的过程。您用了哪些方法来帮助提升人才能力、完备人才队伍？

单奇聪：总的来看主要有三点，一是重视技术，面向不同场景需求，我们会把团队按照专业赛道进行分组，在学以致用的前提下，让大家技术更加精专。

二是重视产品，我们会鼓励大家坚持做好企业产品的规划和设计，通过产品的打磨，来提高大家的管理和服务的效率。

三是兼顾比赛，学以致用。我们积极连接业内先进的开源社区和组织。比如在2020年容器云职业技能大赛中，我们获得了团队季军和最佳容器云DevOps方案奖，比赛当中团队获得了专业技能和协作效率的双重提升。

以上这三点，对我们团队人员的技术能力提升、协作效率提升都我们带来很大帮助。



记者： 您出于什么样的考虑决定参与公开的赛事活动？

单奇聪：当时我们是抱着学习的态度参加的。

首先比赛设计非常好，它是以一个企业的真实业务场景作为比赛的题目。比赛中，五个不同岗位的同学组成一个团队来完成整体协作，进行企业的私有云建设和运维工作。

在比赛学习和认证当中，我们的专业技能获得了很好的积累和提升；比赛协作当中，我们也互相了解到每一位岗位人员工作的内容，认识到每一个岗位的重要性，进而通过大家的磨合，来达到整体团队的协作效率最大化。



记者： 参加赛事不仅是技术的修炼，同时还是互相协作、了解对方需求的好机会，大家学会以对方为中心去思考问题，而不完全是从本位主义出发。您当时决定参赛的时候有没有心理包袱，万一成绩不好怎么办？

单奇聪：我觉得技术人员的心态应该都是非常开放的。大家在开源技术的打磨过程当中是逐步成长的，能够看到自己逐步成长的变化过程，对我自己和整个团队是非常好的鼓励，或者叫自我激励。所以说，我们团队也是非常愿意参与到这样的比赛当中完成个人的成长和整个企业团队的价值展现。

谈团队协作和团队建设

记者： 在不同岗位上、不同场景下、不同的人学习不同的技术，肯定是有差别的，学习速度有快有慢，有高有低，这方面我们如何能够推动团队内部互相学习，取长补短呢？

单奇聪：我们非常鼓励团队成员采用费曼学习法，即在组内每周进行专业技术分享，让大家把自己最擅长的学习经验和知识给别人讲清楚，在这个过程中，逐步把这个知识转变成自己的知识。

同时，我们非常鼓励技术的价值变现，我们会让大家结合在业内成功的案例，从成功的业务场景反向沉淀我们的产品设计。



记者： 对于企业长期培养人才、用好人才方面，您有没有长期有效、长期实践的方法，请您用一段话来总结下，以便给更多企业方法论的指导。



单奇聪：给予技术团队、技术人员更多的平等与尊重，将是企业助力技术团队发展越来越好的一个关键；同时，给技术人员一个更好的发展环境，把技术变现到业务场景当中，这样能给予大家更多的成就感。

我相信以上这些会让我们的技术团队越来越壮大，大家也会在企业的工作当中感觉到越来越快乐。