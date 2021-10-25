重金布局：微软收购Clear Software，夺取自动化市场地位

微软宣布收购了一家名为Clear Software的工具开发公司，其工具主要用于加速涉及多个应用的复杂商业任务。这次收购的背后，是希望增强微软Power Platform产品套件的功能。

微软宣布收购了一家名为Clear Software的工具开发公司，其工具主要用于加速涉及多个应用的复杂商业任务。此次收购旨在增强微软Power Platform产品套件的功能。

Power Platform产品套件中最重要的两个产品是Power Apps和Power Automate云服务，这两项服务旨在帮助企业对一些重复性的琐碎操作（例如在数据库之间复制销售记录）的自动化，但侧重于不同的使用场景。

Power Apps允许业务用户构建自定义应用以简化那些重复性的日常工作，而Power Automate更适合构建自动化工作流，而不是应用。这两个软件类别存在着一些主要区别，例如工作流不一定像应用那样有用户界面，通常是专注于更细分的任务组合，或者可能只是单个操作。因此，工作流更有可能用于后台流程的自动化。

尽管两者的用途通常各不相同，但应用和工作流的核心功能是相同的：处理业务数据，因此两者都需要能够与保存了企业业务数据的系统进行集成，而这正是微软希望通过收购Clear Software来减轻其客户的任务。

Clear Software提供了两款软件产品，简化涉及跨多系统的信息的业务任务，首先是ClearProcess，该软件可以通过应用和工作流的自动化，让用户更轻松地处理记录系统（如企业ERP）中的数据。其次是ClearWork，该软件允许企业员工通过一个集中的网页访问多个应用及其数据。

微软将使用Clear Software的技术来增强自己的Power Apps和Power Automate。

微软没有公开关于未来可能会有哪些功能改进的细节。但微软指出，Clear Software的产品广泛集成了主流的Oracle和SAP业务应用，企业广泛使用这些应用管理他们的业务数据，这些集成也在微软此次收购计划中发挥了核心作用。

“Clear Software的集成能力将使其能够更加无缝地利用Power Apps和Power Automate在SAP和Oracle等复杂系统上构建业务应用并实现自动化，”微软Power Automate合作伙伴总经理Stephen Siciliano今天在博客文章中这样写道。

微软没有透露此次收购的财务条款。