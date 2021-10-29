入局十二年，墨迹天气通往B端“赤必”的春秋故事

从一个牛年走到了另外一个牛年，从初生的牛犊一步一步成长到今天，墨迹天气在深入探索生活万物与气象的样态中，试图寻找一个赋能的连接点。

微博上热传着这句话，「你可以不相信天气预报，但你不能不信萧敬腾」。萧敬腾「雨神」的称号还得追溯到2012年，那年他在北京五棵松开演唱会，却没成想北京遭遇了61年来最大暴雨。

之后在南京、上海、天津，凡是萧敬腾开演唱会的地方，当天必定下雨，更是在中国气象局成立70周年时作为受邀大使来入主宣传片，「雨神」 官方认定没跑了。

不过，调侃归调侃，演唱会下雨，对于萧敬腾而言，更多的反而是困扰。开着开着室外演唱会，如果突发下雨，人群聚集的观众很容易发生意外情况，如果是特大暴雨，只能取消演唱会，还会造成经济损失。

不止「雨神」，风雪雷电、严寒酷暑、阴晴早涝始终与人类活动相伴随，微妙地牵动着人们的衣食住行，甚至影响国民经济的运行。

看天

我国著名气象学家竺可桢曾说，“所谓气象学者，乃研究地球上空气中各种现象之科学”。小到个人，出差、旅游、体育活动都依赖于天气变化；大到国民，农业、交通、建筑、能源、通信、商业等产业与气象的关系也越来越密切。

举个例子，现在的天气预报，不仅提供空气指数、穿衣指数、紫外线指数等常规指数，甚至还有啤酒指数、冰淇淋指数、火锅指数……拿「啤酒指数」来说，这个最早起源于欧洲，啤酒厂看天气和气温来调整产量，因为他们发现，气温在30°C 以上时， 每上升1°C，全国啤酒销量就增加100万杯。

这些经济现象都多多少少遵循「德尔菲气象定律」，即气象投入与产出比为1：98，简单解释来说，就是企业在气象方面每投入1元，可以得到98元的经济回报。可以看出，「气象经济」是一只无形的「惠手」，小投入可能会带来大效益，商家能够充分利用气象信息，赢得无限商机。

其实早在20多年前，中国就已从国外引入了气象经济学的概念，不过那时运用地并不成熟。

很多企业以为，对气候的关注，就是每天看看天气预报，不过大家在媒体上看到的天气预报，只是属于公益性气象信息，例如中期、短期天气预报，雨情（旱情）分析等。

对于那些对气象条件最敏感的一些行业，比如商业、农业、空运、建筑、铁路、公路、水运、能源生产和运输、机械工业、水利、通讯、 旅游、轻工等等来说，就不只是看看天气预报那么简单了，需要更加精细化的气象服务，来帮助企业预测并提前确定计划。

入局

打开外卖软件，很多店家旁边都会挂一个「准」字，通俗解释就是「我承诺多久到，就多久到，如果超时，我赔你钱」。2016年，那时候一家头部外卖品牌刚刚上线「准时达」不久，就收获了不少用户的喜爱。可是，稍有刮风下雨，参考平时的送达时间他们就可能会面临赔付，恶劣天气造成的配送意外延迟不可避免。这就需要有天气预测作参考。特别是对未来两小时的短时预测，对于外卖企业来说，是强需求。

这就是墨迹天气这单「主动找上门」的合作起源。

墨迹天气副总裁兼墨迹赤必事业部总经理李李说，墨迹天气用了三个方式帮他们解决准时达的难题。

墨迹天气副总裁兼墨迹赤必事业部总经理李李

第一，压力平衡，也就是调节订单的压力。墨迹天气如果预测到未来两个小时有雨，就建议多调取骑手来平衡运力，在这样的情况下，用户体验更好了，用户量也就增加了。第二，根据精准的气象预报计算送达的时间。毕竟大家都知道，刮风下雨，电闪雷鸣，在这种情况下，一个准确的送达时间和不准确的送达时间，差距有多大。第三，根据不同的天气情况，不同的送餐难度，精准计算骑手订单的补贴费用，从而提高骑手忠诚度。

随后，饿了么引入了墨迹赤必提供的针对企业业务需求定制的精确气象信息产品及服务，实现国内1公里范围内的精确预报，短时预报的晴雨准确率高达90%。

也正是因为这个合作机缘，墨迹天气开始布局商业气象服务，正式打开“To B+TO C”双轮驱动的路子。单看外卖行业来说，2018年，墨迹赤必为国内大多数头部外卖平台提供分钟级、公里级的天气信息服务。

「准」的背后

据中国气象协会估算，2025年中国气象服务产业规模有望达3000亿元，气象市场在未来几年发展速度之快，可谓是一片蓝海。

入局十二年的气象玩家墨迹天气，在C端目前已拥有7亿累积装机户量，1.5亿月活跃用户量，它从一个天气工具，已逐步发展为基于气象预报的综合生活服务平台。在APP的大浪淘沙中逐渐稳定生存下来非常不容易。墨迹天气是如何做到这一点的，李李说了一个字，那就是“准”。

大家每天看到的天气预报，背后其实是庞大的系统，要先有历史数据的存储才能进行海量数据分析，再对获取的气象基础信息进行二次加工和处理，结合大数据、人工智能等技术，搭建算法模型，提供更精准、完整的气象数据和预测。

墨迹十几年来积累了很多数据为准确性打好基础；另外，通过用户的反馈，包括用户上传的图片、对用户反馈信息的识别，进而精进数据的准确性。

“这十年间，我们不断地、反复地在做这件事，通过数据帮我们精进算法、帮我们做订正、帮我们训练模型。通过这些努力，才让墨迹气象服务越来越准。现在晴雨的预报率以及准确度超过了90%。这就是墨迹在这十几年做的第一件事——‘准’。”李李说。

准确的数据，在墨迹的努力下，它们不是冰冷冷数字，它们的生产力创造了气象价值。

墨迹赤必产品总监孙晓刚介绍，当前墨迹的数据维度包括四个大方面：第一，对城市结构逐天、逐小时的预报数据；第二，基于全球核心预报的数据，做出更精细化的隔点动态；第三，基于全球气象预报的数据做更多维度的生产；第四，墨迹用户观测数据，自己拍摄实景照片，这些都成为墨迹天气UGC的数据。

跑通B端

2019年《王者荣耀》举办的KPL春季赛总决赛，居然被一阵狂风吹上了热搜。当时比赛进行到第二局时，现场突然狂风大作，比赛被迫中断。狂风来得太突然，如果举办方在赛前就把气象情况了解清楚，结果会不会不一样？

这种赛事活动（特别是体育赛事）和演唱会的户外活动，都对气象行业有很大的需求。墨迹赤必针对赛事活动的四类场景，如针对气象做赛前的应急预案；赛事期间的气象保障；为城市公众出行提供专业的气象公告数据；为演唱会、户外活动等大型活动提供气象服务。墨迹赤必针对这些场景，可以保障赛前筹备和赛中整体活动，分析和复原赛后赛事。

在这个过程中，主办方、参赛选手、公众和现场观众，都可以通过赛事产品，快速精准地看到赛前、赛中整体气象的走向。有现场还有硬件设备为精准的预报提供扶持，保证主办方赛前来观看整个赛事周期的气象走向，帮助赛前的应急预案。赛中是全流程的赛事保证，精细化的运营、分钟级的气象走势，帮助选手甚至主办方实时观测赛前以及赛中的情况。最后是赛后，赛后做专业的复盘分析，基于墨迹赤必的气象产品和服务，可以做到可想、可控、可达。

举个例子，作为CTCC中国汽车场地职业联赛唯一指定气象服务合作伙伴，墨迹赤必为其提供了专业的气象保障平台。

“这个平台载体可以放在大屏上，可以让车主看，让主办方看，让赛场上的观众看，上面也会转播天气现象的展示，在VIP室，大家能看到整体赛事气象的走势。第二，我们会安排气象专家在现场做实时的会商和预报，很多赛车可能对雨天的要求比较高。下雨的时候，他们需要对轮胎的选型以及整体的赛事策略做特殊的安排。所以实时的气象对他们整体赛事的安排是很有帮助的。”孙晓刚详细地介绍道。



墨迹赤必产品总监孙晓刚

除了体育行业，零售、大交通、农业、健康等领域，墨迹赤必都在积极探索。

举个零售业的例子。墨迹天气APP联合了麦当劳、雪碧在全国范围内举办“35°C计划”。简单来说就是当气温超过35度的时候，墨迹会在云端发一张券给用户，用户可以拿着券到线下店领一杯雪碧。去年的活动统计显示送出了约1200w张券，用户到麦当劳线下店领了810多万杯饮料。这就是气象和零售结合带来的效果。

一方面，帮助零售业更好地分析行业数据和气象数据的关联度，比如，25°C -30°C更适宜卖冷饮，墨迹赤必可以帮助企业在这个温度期间快速地匹配、备货、排列组合，甚至安排商场的导购销售；另一方面，产品分析，包括对商品的销量预测、客流量的预测，这个预测关系到欢乐谷景区整体商品的备货、用电安排，甚至工作人员的总体排班。针对客流量的预测，可以用在景区、商场和超市等场景。

对交通来讲，实测数据是非常重要的。道路结冰、阴天、下雨、下雪，路面的能见度和路面操作系数直接影响了包括航空、车联网、高速公路、物流配送和铁路等整个交通业。但是我国实测的观测站分布点比较少，无法满足精准化的实测监测。针对交通，墨迹赤必更多是依靠数据基础提供的解决方案。

“分钟级的格点预报和格点数据的颗粒度，基于这两个，我们可以为所有的交通，比如交通配送、物流、高速公路提供专业的、隔点的气象预报，包括整体的路段和规划。车联网方面，车联网通过API或者APK到车机端做深度的引导和应用。“孙晓刚说，交通行业的解决方案，墨迹赤必是以产品组合的方式整体呈现。

农业方面。随着农产量剧增，农灾也与日俱增。 针对农灾，墨迹赤必可以做到风险预警和气象灾害回溯，进行灾前、灾中以及灾后分析。举个例子，墨迹赤必为保险公司在灾前和灾中做出基于气象灾害清晰度的风险预警。针对灾后，可以提供历史回溯，回溯的数据能够为其产品提供支撑素。与此同时，墨迹赤必的灾害指标专家能够不单单为农作物的气象匹配，更能够为各个区域的不同农作物在不同情况下的灾后预警。

最后是以”人为本“的健康，目前，人类发现所有由于气象气候导致病症的诱发因素有40多种，墨迹天气响应健康中国的政策，积极探索健康领域和健康气象。这方面墨迹赤必有两个产品，第一，预报类。如政府预告、气象预报、风寒预报。人们可以根据预报预警，对应使用相应的降暑、降温产品保护自己。第二，室内健康监测。室内健康监测结合墨迹赤必分布式的硬件监测，应用在对空气指标要求特别高的健身房，也可用于机场、医院等，对于室内空气要求比较高的场所。

5年，200家，墨迹赤必全力发力B端，服务了包括航空航海、高速、物流、车联网等在内的企业，怀抱着用科技连接天气与生活的使命，深入到百行百业为企业注入新的活力，赋能商业”新气象“。

结语

从一个牛年走到了另外一个牛年，从初生的牛犊一步一步成长到今天，墨迹天气正如宋沈括《梦溪笔谈·书画》“诸黄画花，妙在赋色，用笔极其新细，殆不见墨迹，但以轻色染成，谓之写生。 “所描述的那样，墨染生活，写意生活，在深入探索生活万物与气象的样态中，试图寻找一个赋能的连接点。