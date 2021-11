「元宇宙」赛道，除了脸书，微软也来了

Meta(以前叫Facebook)公司并非唯一一家试图开辟元空间的公司。微软也在进军该领域——微软希望更加从企业为中心的角度着手。

微软在本周举行的微软Ignite IT专业会议上官宣了将Mesh引入旗下的Teams协作平台计划的更多细节,从而吹响了抢占元空间的号角。

微软曾在5月份的Build开发者大会上推出了基于Azure支持的Mesh混合现实协作平台。官员们当时说微软将在Mesh里引入Teams。微软今天表示,Mesh for Teams将在2022年开始推出预览版,届时将为会议和社交聚会等活动提供一套预建的沉浸式空间。微软将逐步添加更多工具供客户建立自己的定制空间。

微软将Mesh for Teams描述为Teams的一项功能,Mesh for Teams会“结合微软Mesh的混合现实功能,不同物理位置的人可利用Mesh for Teams加入协作和共享全息体验,用户还可以利用Teams的生产力工具加入虚拟会议、发送聊天记录、在共享文件上协作等等。”

微软表示,他们相信,如果用户在自己分享的虚拟空间以符号化身的形式(将来的一天还可以全息图的形式)出现,他们就可以更多地感受到参与和投入的沉浸式体验。用户不仅可以通过类似HoloLens的混合现实眼镜访问Mesh for Teams,也可以用标准的智能手机和笔记本电脑访问。

如果你想知道这样的设想对企业用户是否有吸引力,那么微软和合作伙伴Accenture的答案是肯定的。

微软与Accenture几年前开始合作为Accenture在AltspaceVR(又名Nth Floor)建立虚拟园区,员工可以在虚拟园区里喝咖啡、演讲、聚会和开展其他类似的活动。Accenture找到的“终极用例”是在One Accenture Park(包括虚拟会议室、董事会议室等)上对新员工进行入职培训。

微软并不是第一次尝试将混合现实和旗下的办公室产品结合起来。微软早在2018年就曾推出过了“SharePoint Spaces”的预览版,SharePoint用户可以利用SharePoint Spaces功能创建和消费混合现实“三维空间,他们可以在该三维空间里进行可视化并与数据和产品模型互动”。

一位发言人表示,微软正在“探索将Mesh for Microsoft Teams功能引入SharePoint Spaces的机会”。

微软从“企业”角度着手元空间,涉及到将知识工作者和事物表达成对应的数字孪生。在微软的这个虚拟世界中,大家可以“聚集在一起,在任何设备上进行沟通、协作和分享个人虚拟存在”。各种公司都可以在团队中建立自己的沉浸式元空间/元宇宙。员工除了用聊天、电子邮件、视频通话和面对面的会议协作之外,还可以用这类元空间进行协作。

数字孪生和Azure IoT只是微软元空间技术栈的冰山一角。微软官员正在制定的一项战略包括Azure地图、Power Platform、Azure Synapse Analytics、Azure AI plus Autonomous Systems,这些都可以在帮助客户创建和使用自己的商业元数据方面发挥作用。