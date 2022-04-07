Google Cloud携手VMware扩大合作关系 专注云迁移服务 原创

Google Cloud和VMware今天宣布将扩大合作伙伴关系，帮助企业更轻松地将本地应用迁移到云端。

Google Cloud和VMware今天宣布将扩大合作伙伴关系，帮助企业更轻松地将本地应用迁移到云端。

此次合作的核心是Google Cloud’s VMware Engine。Google方面表示，将把这项服务添加到VMware的VMware Cloud Universal订阅产品中。

Google Cloud’s VMware Engine服务于2020年5月推出，简化了将本地VMware工作负载迁移到Google Cloud的过程。VMware Engine可以在一小时内迁移完一些工作负载，而且客户无需对迁移的应用代码进行任何修改。

现在Google Cloud将把该服务添加到VMware Cloud Universal订阅产品中，该产品是去年3月推出的，让企业能够更方便地购买VMware的核心软件产品。

去年3月，VMware宣布对软件产品组合进行重大更新，此次更新涉及两个产品套件：Tanzu，用于管理Kubernetes集群的工具系列，以及VMware Cloud Foundation，旨在简化云基础设施管理的解决方案集合。VMware将这两个产品纳入到一个整合的捆绑包产品VMware Cloud中。

今天两家厂商在宣布此次扩大合作关系时特别强调了VMware Cloud Universal产品，它让客户可以通过订阅的模式购买来自VMware Cloud产品捆绑包的解决方案。除了VMware Cloud Universal之外，产品包中还有其他功能，客户可以获得广泛的支持服务，以及一些激励举措，以帮助可简化从本地VMware软件部署切换到云端的任务。

此次合作，主要就是将用于迁移本地工作负载的Google’s VMware Engine与用于简化客户体验的VMware Cloud Universal订阅产品进行结合，这有助于那些购买了这个订阅产品的企业可以更容易部署Google’s VMware Engine。

Google Cloud全球生态系统企业副总裁Kevin Ichhpurani表示：“我们与VMware的合作让企业能够非常轻松地将基于VMware的应用迁移到Google Cloud值得信赖的高性能基础设施上。这将让VMware和Google Cloud更紧密地联系在一起，也代表着我们在通过Google Cloud VMware Engine支持企业数字化转型的共同承诺方面，向前迈出了重要的一步。”

对Google来说，此次合作是一个重要里程碑的另一个原因是VMware产品的市场影响力。Tanzu和VMware Cloud Foundation是VMware Cloud Universal订阅产品提供访问权限的两个产品包，被全球相当一部规模最大的企业所采用。

去年4月VMware曾表示，仅Tanzu就有超过30万个组织和500万名开发人员在使用。至于VMware Cloud Foundation，正在为超过8500万个客户工作负载提供支持。Google此次通过让VMware用户更轻松地访问Google Cloud’s VMware Engine服务，有助于加快赢得新客户的步伐。

与此同时，VMware目前正将重点从销售传统软件许可转向强调经常性收入的商业模式。去年，VMware将几个基于许可的产品线转换为订阅和软件即服务定价模式。此次与Google展开新的合作，将进一步帮助VMware通过增强VMware Cloud Universal（其订阅解决方案组合的一个重要组成部分）来推动VMware经常性收入的增长。

两家厂商表示，双方的共同客户可以在结合双方云产品时节省大量资金，预计那些同时部署了Google Cloud VMware Engine和VMware Cloud Universal的组织平均每年可以节省200多万美元。