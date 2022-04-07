云智一体，助力中国打造“大国智能交通” 原创

作者：高玉娴

未来城市交通的终局是，每座城市有一个或多个运营商。

“智能交通”、“绿色出行”在刚刚结束的全国两会上再次成为关注焦点。全国政协委员、百度董事长兼CEO李彦宏连续七年在提案中关注“智能交通”、“自动驾驶”。

李彦宏建议，适度超前建设智能交通基础设施，发挥5G的远程控制优势，通过车路协同提升交通效率和安全性，带动汽车产业向智能化和网联化转型升级。加快推广智能交通运营商模式。支持和鼓励地方政府发挥主导作用，统筹智能交通项目规划建设和运营，推动一次性集成商向持续性运营商模式转型。

无论是在技术层面，还是商业逻辑层面，智能交通正迎来新的发展机遇。第一，云计算、人工智能等技术与交通出行融合创新的步伐越来越快。第二，交通作为一个非常传统的业务领域，旧有系统中的人、车、路、环境等要素相互割裂，造成棘手的安全和效率等一系列问题，而这恰恰能够让AI技术有的放矢。

百度CTO王海峰近日在人民日报发表署名文章《“云智一体”赋能千行百业》表示，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，这赋予科技企业新的角色定位和时代使命。将“云智一体”应用到各行各业，既能拓展数字经济的应用场景和边界，也能提升实体经济效率，催生更多新业态、新产业、新模式。

（云智一体助力数字化转型与智能化升级一步到位）

云智一体的底层“基础设施”

笔者认为，百度智能云是百度锁定智能交通赛道的“王牌”中的“王牌”，是所谓“智能交通新型基础设施”中的底层“基础设施”。

由于交通是一个高度复杂的系统，涉及行人、机动车、非机动车、路网、停车场、信号灯等诸多参与方，只有当所有信息数据融合在一起，形成有机交互的闭环，才能有效保障交通的畅通运转和高效管理。

如果依赖于传统的计算架构，不仅算力规模难以支持，响应力、灵活性等方面无疑也无法匹配。举例来说，在一线城市中，车辆的GPS数据、车牌识别、车流监测等相关的交通数据量级已经达到了PB级别，尤其是在交通高峰期，数据量还会出现峰值，传统的计算平台和分析方法不仅难以实现系统间的数据共享，还有信息传递不及时等问题，这对道路管理决策、资源协调调度都存在着制约。

所以，想要持续优化智能交通治理，需要更高的计算密度、更大传输能力的网络、更大的存储容量，以及不断优化的算法——具有超强计算能力、能动态调度资源、能按需提供服务的云计算显然是满足这些要求的必选项，并且，为了满足更多智能化场景的需求，还要求云与AI更加深度地融合。

在这方面，百度智能云与其他云服务商的不同之处在于，其提供的是“云智一体”的完整服务能力。“适合跑AI的云”叠加“懂场景的AI”共同打造智能时代基础设施。

这样的技术沉淀，对于百度布局智能交通赛道有着战略性的意义，是万丈高楼的“地基”，是秋日果实的“种子”。根据 IDC报告，百度智能云在中国AI公有云服务市场已经连续五年市场份额排名第一——这是非常直观的实力佐证。

（百度阳泉数据中心）

当然，除了技术视角具有独特性之外，百度智能云还有很多可圈可点的优势，比如：存储方面，其拥有十万级自建数据中心，能够承载服务器数量及运维能力超过120万，单日的交付超过10000个服务器节点，可以满足超大规模的存储需求；计算能力上，其拥有AI异构计算平台百度百舸，底层是自研的昆仑芯片2.0，由AI计算、AI存储、AI容器三大部分组成，具有高性能、高弹性、高速互联等能力；产品方面，其提供从IaaS、PaaS到SaaS的一站式服务，涉足了9大领域、58类和273项技术能力的产品、解决方案和服务，可以为包括智能交通在内的智能化产业升级提供全面的服务支持。

向“车路图”进行技术和业务延展

依托于如此扎实的“云智一体”能力，再延展至“车路图”几条路线，一切变得水到渠成。

“聪明的车”——作为智能交通的关键参与方之一，汽车必不可少。近年来，百度在自动驾驶汽车领域不仅有先进的技术支持，同时也研发了包括自动驾驶公交车、L4级共享无人驾驶车、智能巡检车等在内的前沿产品。

“智慧的路”——车路协同是实现智能交通的必经路线。ACE智能交通引擎已经成为国内外第一个车路行融合的全栈式智能交通解决方案。其中“智慧的路”解决方案是基于百度智能云的边缘计算和边缘智能能力，通过边缘计算单元(RSCU)、路侧单元(RSU)、AI感知套件等设备采集的数据，以及AI引擎、数据引擎和业务引擎进行数据结构化提取及深度学习训练，在实现车路协同各端的快速响应、高效交互和安全运行方面发挥了重要作用。

“领先的图”——车路的有机结合，加上高精地图数据，能实现对道路、车辆、行人、环境、交通事件等全要素感知，极大提高感知的精准性、系统可靠性。基于百度智能云长期积累的算法能力，百度手机地图、车机地图、高精地图和孪生地图能够提供精准且实时的地图服务，构建了打通智能交通各个环节的“巨型网络”，让出行体验更优质、效率更高。

智能的云将无处不在

有数据统计，到2030年，全球将有50亿人居住在城市；全球汽车保有量将由现有的12亿，直接翻倍达到24亿。而在中国，超过1000万人口的城市将持续增长。如果交通问题无法得到有效解决，城市治理将陷入一片混乱。

百度认为，未来城市交通的终局是，每座城市有一个或多个运营商，它们的职责是把城市交通数字化信息汇聚起来，在此基础之上对外提供服务。如今，百度正在把自己打造成这样的“智能交通运营商“——通过百度智能云的底座支撑和智能交通引擎的推广应用，其正在把AI、5G、云计算等技术与交通行业进行深度融合，并且通过与合作伙伴的生态共建，不断深耕细分市场，实现“人畅其行，物畅其流”。目前，“云智一体”的百度智能交通解决方案落地在全国50多个城市落地。

在北京亦庄，依托于百度智能网联技术，全球首个城市级高级别自动驾驶示范区已建成，将整合AI、汽车制造等多个领域，带动产业链上下游，培育形成高级别自动驾驶产业新生态；在河北保定，基于百度智慧交管打造的“保定AI智慧交管大脑”确保了该区域道路运行的高效和精准化；在河北京雄、山西五盂、四川龙池、湖南长益等高速，百度找到了车路协同技术与智慧高速应用的结合点，并通过C端触达，形成高速公路建管养运服务的闭环。

（建设智慧灯杆，提升道路智能化程度）

畅想未来，通勤途中一路绿灯，地图自动切换最快路线，堵车不复存在；当你把车开到公司楼下，它就可以自行寻找空余停车位，踩点上班不再慌乱；在你需要用车的时候，只需要在手机里一键“召唤”，它就自动来到身边，免去了满停车场找车的麻烦……没有了早晚高峰的困扰，城市生活的幸福感将一路飙升。

要构筑这样一个智慧通行的“理想城”，实现交通的数字化、智能化已经是重中之重的一环，而在这个过程中，百度智能云的技术将无处不在——在你的“智能座驾”中，在红绿灯背后、在车流监测摄像头里、在每一个智慧停车场——每一个数据的采集、处理、分析和输出，归根结底，都离不开智能的云。