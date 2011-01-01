红帽发布OpenStack 10平台 旨在加速OpenStack云计算的普及

红帽（Red Hat）日前发布了双支持模式OpenStack10平台，旨在加速云计算的普及。

红帽（Red Hat）日前发布了双支持模式OpenStack10平台，旨在加速云计算的普及。

红帽一直致力于简化开源云的安装和运行开源云，来减少普通用户可能遇到的麻烦，红帽OpenStack10平台产品也同样在这方面上做出努力。

而且，由于红帽的合作和支持，OpenStack 10平台在构建上也作出了转变，以期能在与装有OpenStack的对手Linux发行版的竞争中保持优势。

记者了解到，OpenStack 10平台引入了两个支持选项（一年和三年选项），后者可以延长到五年。

红帽前一个选项的目标是Agile店，其用户希望能用上最新发布的OpenStack里的最新功能，同时能得到技术支持。

OpenStack10平台还为关键合作伙伴提供分布式持续整合(DCI)的新功能，签了第一批关键合作伙伴关系的公司有戴尔、NEC和Rackspace。

DCI令合作伙伴可以在OpenStack平台发展新版本时测试硬件，因此可以更迅速地准备好系统，无需等到红帽构建过程结束。

DCI的长远目标是扩展至客户。

DCI走的是红帽的设计重组路线，目标是缩短OpenStack平台的开发和测试时间，第10版所用时间从5个月减少到2个月。

以后的目标是“几周以内”。

红帽OpenStack主管Radhesh Balakrishnan告诉记者，“此时此刻，我们巩固了红帽的在OpenStack方面的领导地位。”

他表示，“我们在全球的付费分布客户最多，因此，我们对满足快速变化的客户需求做出响应，并管理没有这方面技能的合作伙伴，我们的目标是更快速和广泛地推动红帽OpenStack的采用。”

现有RHEL客户、缺乏Linux云技术力量OpenStack新手以及和竞争对手OpenStack玩家都是红帽的目标客户。

OpenStack 10平台的目标客户是电信和网络功能虚拟化(NFV)领域的企业和合作伙伴。

Balakrishnan称，惠普企业将软件部卖给了MicroFocus，惠普又将旗下OpenStack品牌的开发交给了Linux同行SuSE，鉴于这些，红帽曾收到过惠普企业Helion客户的询问。

红帽旨在面向大众简化OpenStack的安装和管理，OpenStack 10平台之举是这方面的努力。

OpenStack 10平台的功能包括利用红帽OpenStack平台管理程序（Red Hat OpenStack Platform Director）定制服务和管理角色。用户可以在不同的时间里对诸如计算或存储的不同组件的规模进行扩展，无需做那种一次性的大规模扩展。

另外，OpenStack 10平台还加了Open vSwitch的数据平面开发工具包(DPDK)组件，并配有单根输入/输出虚拟化(Single Root Input/Output Virtualisation，缩写为SR-IOV)，可以加快网络密集型工作负载的性能。

红帽表示，DPDK和SR-IOV双管齐下，速度上可媲美裸机。

戴尔是第一个通过红帽OpenStack10平台认证的红帽伙伴，红帽表示“还有几个红帽伙伴很快”会通过认证。