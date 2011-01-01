微软推迟发布SharePoint-OneDrive 计划2017年1月推出

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李超 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2016年12月21日
ZD至顶网软件频道消息：微软在12月20日公布的更新时间表中透露，将略微推迟SharePoint-OneDrive同步功能推出的时间。
根据一篇博客文章中透露，微软今天还针对Mac发布了一个独立的OneDrive同步客户端，让用户能够在Mac App Store之外进行部署和管理。
SharePoint-OneDrive同步客户端
目前，有许多用户正在等待将SharePoint网站直接同步到OneDrive。微软高管在4月份表示，该公司的目标是在2016年第三季度（9月份）以预览版的形式推出将SharePoint Online文档库同步到OneDrive for Business的功能，该功能将于2016年年底全面推出。
OneDrive产品营销总监Stephen Rose在博客文章中表示：“我们将继续致力于为您的所有Office 365文件提供可靠的高性能同步体验，并继续完善公共预览版以满足用户的质量期望。我们的目标是使这一功能能够在1月份全面推出。”
Rose还表示新的、针对Mac的独立OneDrive同步客户端针对的是“由于Mac App Store的各种限制而不想使用它（Mac App Store）部署和分发软件”的管理员。针对Mac的OneDrive同步客户端可以点击此处下载。
在博客文章中，还提供了一个最新的Mac和PC版OneDrive同步客户端的更为详细的活动中心视图。微软在过去一年里一直致力于为商业客户提升其云存储和同步体验。
综合评分：8.285 分
云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
云服务：Windows Azure
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