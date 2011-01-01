2016年最酷的十大开源项目 

在6月主题为“参与的力量”Red Hat峰会上，Red Hat总裁兼首席执行官Jim Whitehurst是这样描述开源的：“我们利用和提炼最好想法的能力，将决定下一个世纪的人类进程……我们的未来取决于参与。”

ZD至顶网软件频道消息： 2016年开源产品成为人们的关注焦点，这一年中涌现了大量容器、网络、存储等新产品。

在6月主题为“参与的力量”Red Hat峰会上，Red Hat总裁兼首席执行官Jim Whitehurst是这样描述开源的：“我们利用和提炼最好想法的能力，将决定下一个世纪的人类进程……我们的未来取决于参与。”

下面是2016年最酷的10个开源产品。

Docker 1.12

新版本的Docker旨在解决软件容容器化过程中最大的难题之一。Docker Engine 1.12核心中新增的容器调度功能是为了让用户更轻松地在多台机器上部署多个容器应用——而不是在一台机器上至使用容器。一个名为Swarm Mode的新功能旨在实现容器调度的自动化，这对分布式应用的弹性、性能和安全性是至关重要的。

Kubernetes 1.4

新版本的Kubernetes是一个倍受欢迎的开源容器调度工具，增加的一些更新旨在简化软件安装，以及简化使用，其中包括用两个命令就可以创建集群，扩展的状态应用支持，以及增加了集群联合API。

Ceph Storage 2 (Red Hat)

今年Red Hat推出了开放软件定义存储平台Ceph Storage的一项重要升级，这也是Red Hat自2014年收购该技术之后推出的第一个新版本。Ceph Storage 2引入了一个新的存储管理系统，以及针对对象存储工作负载的新功能，例如新的全局对象存储集群，提供了分布式集群之间更好的数据协同。

CoreOS Tectonic

最近更新的CoreOS Tectonic是一个企业容器管理平台，增加了最新版本的Kubernetes，并引入了安装其能够快速快速部署该平台。此外，这次更新还增加了一个平台，让用户对他们的集群进行可视化调查，以及能够集成现有框架的安全特性。

Apache Mesos 1.0

根据Apache软件基金会的说法，Apache Mesos允许用户“把你的数据中心编程为就像是单一的资源池”。这意味着，用户可以把物理设备或者虚拟设备中的CPU、内存和存储等资源提取出来。最终得到的是容错且弹性分布式的系统，可以轻松构建并有效运行起来。

Couchbase Server 4.5

Couchbase以开源的形式提供所有数据库产品，今年该公司首次推出了Couchbase Server的新版本，旨在帮助企业简化从关系型数据库向NoSQL的迁移。Couchbase Server 4.5包括一些新的功能——例如更好的工具可以可视化地探索数据模型和构建查询——以及安全性方面的增强，实现更高的查询表现。

Cumulus Linux 3.0

初创公司Cumulus Networks发布了更新版本的Linux Network Operating System，旨在让客户获得更多的带宽来解决关键业务问题。新版本的Cumulus Linux引入了额外的硬件平台，并且能够与其软件兼容，包括两个100Gb平台——Mellanox SN2700和Dell Z9100。Cumulus最终的目标是帮助企业构建Web级的公有云和私有云。

Habitat (Chef)

Habitat是一款来自IT自动化公司Chef的开源产品，旨在帮助用户简化应用创建过程中的关键步骤。Habitat的主要组成部分包括一个新的打包软件系统，捆绑了所有应用所需的配置选项。Habitat还有一个管理组件，确保应用配置和其他必要步骤的正确协调。

Splice Machine

初创公司Splice Machine最早是一家专有软件公司，但是今年，这家关系型数据库管理公司转变了方向。Splice Machine表示，他们的数据库管理系统——利用Apache数据处理技术Hadoop和Spark——现在已经向开源社区开放。目标是让开发者更轻松地使用Splice Machine的关系型数据库管理系统，这样他们最终就会成为系统变革的贡献者，带动更多的企业部署该系统。

Xamarin (微软)

3月中旬，微软宣布完成对移动应用开发技术初创公司Xamarin的收购，几周之后，微软宣布通过微软的Visual Studio工具集免费开放Xamarin开源SDK。Xamarin的技术允许开发者利用微软C#编程语言，开发针对iOS、安卓和Windows的原生应用。