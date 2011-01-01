本季度可在Azure中得到Windows 10桌面选项

微软的合作伙伴思杰公司将在本季度晚些时候推出两种新的方式来虚拟化微软的软件。

ZD至顶网软件频道消息： 微软的合作伙伴思杰公司将在本季度晚些时候推出两种新的方式来虚拟化微软的软件。

那些想虚拟运行Windows 10桌面的用户将能够使用思杰的XenDesktop Essentials。那些想要直接通过Azure远程提供业务应用程序的用户可以选择使用XenApp Essentials。 XenApp Essentials——在过去几个月中一直被称为“XenApp Express”的技术——旨在取代微软正在逐步淘汰的Azure RemoteApp。

思杰和微软都没有透露这些新产品的具体定价或详细的授权信息。思杰的官员们表示，等到更接近这两款产品全面上市时才会提供这些信息。

两家公司的代表在去年表示，XenDesktop Essentials将仅对基于每个用户的Windows 10 Enterprise和Software Assurance用户，并且将通过XenDesktop虚拟桌面基础架构（VDI）在Azure上管理其Windows 10镜像。

到目前为止，用户已经能够在虚拟机中的Azure上运行Windows 7和8.1客户端，但仅用于开发和测试目的。否则，将违反授权条款。

代码代号为“Mohoro”的Azure RemoteApp允许用户部署Windows应用程序，并通过各种设备访问它。微软在2014年12月全面推出了RemoteApp。

微软官员在去年八月宣布计划放弃RemoteApp，他们提到了各种技术挑战。思杰的官员们表示，新的Citrix XenApp Essentials产品将包括思杰远程协议支持和更好的图像和应用程序可管理性。

思杰的官员们在1月9日——在加利福尼亚州阿纳海姆召开的Citrix Summit的开幕日上公布了XenApp Essentials和XenDesktop Essentials的更新交付时间表。