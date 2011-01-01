云供应商大比拼：AWS与微软Azure、IBM、谷歌、甲骨文之间的较量

亚马逊网络服务(AWS)日前公布，2016年的营业利润为31亿美元，营收为122.2亿美元，高于2015年的78.8亿美元。AWS仍然是云提供商里的头羊...

ZD至顶网软件频道消息：亚马逊网络服务(AWS)日前公布，2016年的营业利润为31亿美元，营收为122.2亿美元，高于2015年的78.8亿美元。AWS仍然是云提供商里的头羊。

尽管分析师在此之前曾担心亚马逊的电子商务业务和增长，但要知道AWS可是个利润引擎。其各项表现如下：

AWS 2016年营业收入为31.1亿美元，总收入为122.2亿美元。

AWS的年度营业利润率超过25%。

亚马逊的北美电子商务营业利润率为2.95%。

值得注意的是，亚马逊披露了实际收入，而不是运行率(Run rate)。在这一点上，亚马逊的透明度作为云提供商值得点赞。讲完亚马逊了，来看看各大云提供商，各家在过去两个星期里发布了收益报告。

自然，AWS也有自己的运行率。亚马逊首席财务长Brian Olsavsky在第四季度收益电话会议上表示:

我们觉得我们的客户基础非常广泛，从初创到小中型企业到大型企业到公共部门。我们持续在所有这些领域里录得强劲增长。我们的AWS业务年运行率现在是140亿美元。我们清醒地认识到，AWS业务就是要为客户创造新的功能。

来看一下各云计算巨头的情况。

微软曾称商业云的年运行率超过140亿美元。玄机是什么?外人不太容易知道这个运行率涵括了什么。据官方发布的资料，商业云计算运行率的计算方法是用该季度最后一个月Office 365商业版、Azure、Dynamics 365和其他云产品收入乘以12。明白了吗?

不过，微软一堆的云资产组合在一起构成了一个庞大部门。微软明显是亚马逊AWS的强劲竞争对手，但微软和AWS大不相同。微软Azure与混合云能很好地整合。从Windows服务器等产品到Azure不是太大的一步，Active Directory几乎就像一款云网关灵丹妙药。首席执行官Satya Nadella表示，

我们现在的商业云收入年运行率超过140亿美元，我们正在迈向在2018年财年里实现200亿美元的目标。

客户选择微软云有以下的原因：他们想要一个值得信赖的、全球性的超级规模云提供商，以满足企业品位的需要。他们想要得到混合支持架构，并能够整合到超级规模服务以及云服务器里。他们想要得到更高层次的服务，以帮助自己在在物联网和企业应用开发、先进分析和人工智能功能方面建立起数字功能。此外，最重要的一点是，CIO、CSO、BDM和开发人员都认识到，他们的数字资产分布在Windows 10云安全与管理、Office 365、Dynamics 365，企业移动性和Azure里，因此，选择微软云有操作一致性、效率和安全上的好处。

听起来很妙，但笔者希望看到Azure实际销售在该季度和财政年度的基于“基础架构即服务”的详细分类。透明度打分：丙。大概这个样子。

IBM称第4季度即服务运行率为86亿美元，较上年同期增长53%。IBM的即服务运行率包括软件平台、基础设施平台。IBM表示，第4季度旗下认知解决方案部门(Watson)的即服务运行率为18亿美元，全球业务服务部的运行率为11亿美元;技术服务和云平台业务的运行率为58亿美元。IBM云透明度的玄机在于，IBM将认知计算和云在多个方面合在了一起。

透明度打分：乙。 IBM提供了足够的资料让人可以看到旗下云和Watson转型的神奇之处，但要搞明白就必须在各部门的科技和营销的之间迂回。

业界人士普遍认为谷歌是云竞争者及市场上的关键玩家。谷歌的云平台将应用和机器学习合在一起，有关的概念十分强大。但谷歌云收益却是混在其他类里。

谷歌第4季度的其他类营收为34亿美元，较上年同期增长了62%。谷歌表示，可以看到硬件、谷歌Play和谷歌云的表现强劲。

谷歌首席执行官Sundar Pichai在收益电话会议上表示，

2016年里我们在打造谷歌云平台(GCP)在各领域的产品方面取得了巨大的进步。我们经常听到客户说我们已经远远超出了新手阶段，而且，我们在四个关键领域拥有真正具特色的产品，包括数据分析和机器学习、安全与隐私、应用程序开发工具及利用我们最近收购的Apigee创建连接业务平台的能力。

谷歌2016年其他类的收入为100.7亿美元。我们不知道该数字在Play、云和硬件之间的分配。笔者的猜测是，Play现在占销售额的大部分，而Google Apps有重大贡献。透明度评分：丁。

剩下的云提供商是甲骨文。甲骨文在截至11月30日为止的六个月里的云总收入为20亿美元，较上年同期增长了11%。甲骨文将软件、平台和基础架构即服务分了类。以后再加上NetSuite，甲骨文的运行率大可与一众大腕平起平坐。但各种即服务产品的透明度有改进的空间。