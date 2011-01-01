去年超大规模云提供商追赶AWS获得市场份额 但并未赶超AWS

根据2016年第四季度的财务数据显示，超大规模云提供商一直在追赶业界领导者AWS并且在获得市场份额，但这些份额都是从规模更小的提供商那里夺得的。

ZD至顶网软件频道消息： 根据2016年第四季度的财务数据显示，超大规模云提供商一直在追赶业界领导者AWS并且在获得市场份额，但这些份额都是从规模更小的提供商那里夺得的。

根据近日Synergy Rsearch发布的报告，整个公有云服务市场——包括基础设施即服务、平台即服务——仍然很火热，在2016年第四季度的收入超过70亿美元，年增幅将近50%。

托管私有云服务季度收入现在徘徊在90亿美元以上。IBM领跑这部分市场，像Rackspace这样的传统IT外包厂商也保持高度竞争力。

Synergy分析报告中最令人惊讶的发现是，微软、Google以及IBM在2016年第四季度相比2015年第四季度取得了重大突破。在这一时期，这些厂商的总份额增长了5%，其中微软Azure和Google Cloud Platform分别强劲增长了18%和23%。

但是AWS并没有下滑，在2016年第四季度仍然持有超过40%的市场份额，与一年前一样。

Synergy首席分析师在John Dinsdale在报告中写到：“虽然微软、Google和IBM增长速度令人印象深刻，并且获得了市场份额，但是他们的收益是来自于规模更小的云提供商，而不是AWS。”

有10家提供商位列AWS之后，包括像Oracle、Rackspace、NTT、阿里巴巴、Salesforce和中国电信等竞争厂商，作为一个整体占据一席之地，总份额仅减少了1%，从2015年第四季度的19%减少到2016年第四季度的18%。

据Dinsdale称，这是“中小型云服务提供商非常长的长尾”，这些提供商压力最大，尽管有些厂商实现了对其他行业来说非常突出的增长，但仍然在这个行业来说仍然是在失去市场份额。

这些覆盖范围广的公司包括像德国电信、BT、CenturyLink、Orange和SingTel等电信公司，以及如CSC、SunGard、HPE、Datapipe和OVH这样的传统提供商，还有像DigitalOcean、Joyent、Virtustream和Engine Yard这样的专业提供商。

“这些理由充分说明了AWS为什么会稳居该市场前列，挑战者们需要学习AWS的例子，”Dinsdale在报告中指出。

AWS“并无意丢掉自己的皇冠”，Dinsdale表示。这家公有云巨头正在通过对基础设施进行巨额投资、增加服务、赢得大型企业的信誉等措施来巩固自己的地位——所有这些都得到了高管层的长期支持。

“AWS正在检查所有这些措施，任何认真的挑战者都需要这样做，”Dinsdale说。