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微软推出知识产权优势计划 帮Azure客户对付专利恶棍

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微软日前推出一个名为Azure知识产权优势的新计划，微软宣称该计划可以保护用户免受“云中知识产权风险”。

作者：齐丰润 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年2月9日

关键字：知识产权 Azure 微软

ZD至顶网软件频道消息： 微软日前推出一个名为Azure知识产权优势的新计划，微软宣称该计划可以保护用户免受云中知识产权风险

微软计划将10000项微软Azure专利提供给客户，以帮助他们应对毫无根据的专利诉讼。微软官员的原话是这样说的。如果微软将一项专利转移给非执业实体，那么其他人就不可以就该项专利向客户兴讼。（在微软的计划描述里，此为所谓的弹跳式许可证。）

微软推出知识产权优势计划 帮Azure客户对付专利恶棍

微软提供的10000项专利是微软截至201728日为止拥有的60000项专利的一部分。微软目前选了7500项专利，将其列为专利选择利益的一部分，另外的2500项将在未来几年里陆续被加进来。

微软已经为旗下的云客户提供了无上限赔偿保险。微软官员表示，新的Azure 知识产权计划推出后，无上限赔偿保险将覆盖诸如Azure HD InsightAzure服务用到的开源技术。Azure HD Insight的构建基于Hadoop

所有Azure客户将自动被纳入Azure 知识产权优势（IP Advantage）计划里。无需注册。辩护和赔偿已经包含在标准的客户条款里。但专利选择利益和弹跳式许可证则需要有相应的资格。

专利选择用户必须在过去三个月了每月使用了1000美元的Azure；未曾在过去两年内对另一个Azure客户就其Azure工作负载提出过专利侵权诉讼，并能出示201728日后有效的专利专利诉讼资料。有关细则里称，会收取法律事务费用。

而弹跳式许可证许资格为，用户必须在过去三个月里每月使用了1000美元的Azure

Azure知识产权优势计划常见问题(FAQ)文档里，微软官员表示他们推出这个计划是因为微软相信，客户看重了解他们的业务需求的合作伙伴，知道这些合作伙伴会大力帮助他们预测和化解风险，而不是剥夺他们的权利。

常见问题文档还表示，新知识产权风险在企业转型并更多地使用云计算时会呈现出来。如果客户在云里运行服务或是有计划将来这么做，那就应该考虑相应的有关侵犯知识产权风险的策略，并选择一个了解这些风险并拥有一个全面的、能帮客户解决这些问题的计划的云平台合作伙伴。

《西雅图时报》指出，前一阵子有一些个案，一些金融机构在有些涉及到Azure的专利诉讼里为保护自己向微软求助，微软随即决定扩展旗下的赔偿保险策略。

常见问题文档称，Azure知识产权优势计划目前在除了中国以外的所有微软业务区内推出。

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