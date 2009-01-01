看AWS的Chime、云企业生产力应用程序如何杀入微软Azure和谷歌云战团

从表面上看，AWS正在发力视频会议领域，向其产品组合中增加另一款产品。如果你从更广阔的角度看待这一举措，你就会看到AWS正在构建一个完整的堆栈，它能够帮助企业处理交易，瓦解微软和谷歌分别建立在Office 365和Gmail之上的优势。

亚马逊网络服务进军网络会议业务的举动凸显出该公司正在云服务堆栈中向上拓展，并在某种程度上抵消微软、谷歌和IBM的竞争优势。

周二，AWS推出了Chime，这是一种统一的通信服务，将与思科的WebEx、微软的Skype for Business以及诸如Go-To-Meeting等其他工具竞争。Chime有一个免费的基本版，一个每月使用费为2.50美元的Plus版本和一个每月使用费为15美元的Pro版本。Chime作为长尾生产力工具加入WorkDocs和WorkMail的行列。

这家领先的企业云服务巨头通过基础架构即服务业务树立了自己的地位，并获得了很多重要的客户。AWS是亚马逊公司目前最赚钱的业务。然而，基础设施即服务是一种商品化的游戏，而AWS已经开始向上拓展，提供更高价值的云服务。

随着AWS的向上拓展，它已经成为像Oracle（数据库）、Microsoft（动态目录）、谷歌和IBM（人工智能和机器学习）之类公司的竞争对手。

这里的重点在于，谷歌和微软有竞争优势，AWS迄今为止缺乏——生产力应用程序和软件即服务产品。想想看AWS的竞争环境：

微软谈论Azure的功能，但很可能它的商业云收入由Office 365主导的。企业购买Office 365并很可能因此跨越到Azure。Active Directory是Azure的诱导性药物。

谷歌将其Google Cloud生产力足迹（Gmail、应用程序，Drive等）结合起来，这种做法让它度过了一段美好时光——现在谷歌已经让它们同基础架构产品堆栈结合在一起。像微软一样，谷歌可以利用其生产力足迹销售基础架构云服务。

IBM Cloud可以与其软件即服务产品组合在一起，特别是和Watson组合在一起。

Oracle有基础架构和平台云服务，但我们都知道这只是一张为了向您销售其ERP、数据库和数据云产品的赌桌罢了。

AWS来自另一个方向，但完全符合Clay Christensen的创新模式。该公司以定价策略和价值产品进入市场，最终向价值链上游迈进，最终成为奢侈品牌。想想丰田/雷克萨斯和本田/Acura几十年来的所作所为吧。

从战争的角度来看，AWS的Chime和其他生产力应用程序（如WorkMail）也可能使谷歌和微软捍卫他们真正的云端现金奶牛，并把视线从基础设施即服务上挪开。谷歌的企业Gmail让微软在云改进了Office，此举可能会在一定程度上消解了该公司对搜索的迷恋。

让我们在这里看看企业生产力产品在AWS世界中所处的位置。

AWS的前端应用程序的做法是否能够收回成本？也许吧，但做到这一点需要时间。AWS真的在寻找更多的工具进行大额的企业销售。企业生产力工具对此有帮助。记住VMware曾经进入前端生产力应用程序领域并退出。在AWS的情况中，企业生产力产品只是更广泛的产品组合计划的一部分。Chime、WorkDocs和WorkMail不需要大量的访问。