蓝代斯克与HEAT软件合并 新公司取名“Ivanti”

2月13日，蓝代斯克和HEAT软件公司宣布合并成为一家名为Ivanti的新公司

ZD至顶网软件频道消息： 2月13日，Clearlake Capital Group, L.P.（与其子公司统称为“Clearlake”）近日宣布已完成对蓝代斯克的收购。该交易结束的同时，蓝代斯克和HEAT软件公司宣布合并成为一家名为Ivanti的新公司。目前，Ivanti在23个国家有1600多名员工，为22000多家行业客户提供服务，其集成解决方案可帮助IT部门兼顾迅速变化的用户需求与保护关键资产和数据安全的要求。两家行业领先公司的联姻使得Ivanti的产品组合更为强大，能够满足用户全部的IT管理需求，夯实了其业界的领先地位。

Ivanti首席执行官Steve Daly表示：“今天对公司来说是个关键时刻，我们最终达成了这笔交易，并且以Ivanti这个名称向全世界昭示新的开始，为此我们感到万分激动。我们致力于帮助客户取得成功，拥有帮助企业打造更安全数字化工作场所的专长，这让我们在业界脱颖而出，并为未来的发展奠定了基础。”

“蓝代斯克与HEAT合并成为Ivanti，我们很兴奋能够支持这个平台的投资项目。一直以来，我们奉行收购和构建双管齐下的战略，旨在打造领先的平台，该合并就是这样一个典型案例。“ 执行合伙人Behdad Eghbali同时表示，”Ivanti的优势在于更大的规模、忠诚的客户群、高素质的员工和高质量的差异化产品。我们计划通过开发新产品、加强销售和营销以及收购活动，积极加快其发展。”

这次合并改进了Ivanti的统一终端管理（UEM）解决方案，加强了其在终端安全市场的实力，并提供了一个迅速发展的SaaS服务管理平台。合并后的新公司完全有能力满足企业IT日益增长的需求，能够处理越来越复杂的终端用户环境，并可将服务迁移到云端。

IDC公司欧洲安全业务的研究主管Duncan Brown说道：“当前安全工作任务艰巨，企业既要应对千变万化的威胁，又要适应数字化转型需求和监管方面的剧变。我们不应该再在安全运维和IT运维之间设立孤岛，让安全工作难上加难。除了超大规模的公司或高度信息敏感的公司，对于其他公司而言，从同一控制台去实现IT和管理安全是明智之举。HEAT和蓝代斯克的合并很有意义：两者都是IT运维领域的领导厂家，都将安全功能集成在各自的解决方案中。由于渠道和地域覆盖范围基本没有重叠，这次合并可以产生强大的协同效应。”

此次合并无疑进一步提升了公司的规模、产品功能的丰富程度和多方资源，Ivanti完全有能力为IT部门提供管理和保护最终用户环境的解决方案。对于在安全方面扮演日益重要角色的现代IT部门来说，Ivanti是一个理想的平台。

“作为蓝代斯克和HEAT共同的长期合作伙伴，我们亲眼目睹了这两家公司在服务、基础设施和安全管理领域创造的协同效应

“Kifiniti Solutions公司总裁兼首席执行官Jon Camilleri表示，”HEAT基于云的服务管理软件与蓝代斯克的IT资产管理和终端安全产品的组合可谓相辅相成，构成了一套功能强大的解决方案，可以满足当前日益增长的客户需求。作为Ivanti合作伙伴，我们渴望牢牢抓住前方的新机会。”

Oil States International的IT服务管理经理Robb Harper介绍道：“多年来，蓝代斯克的产品一向是我们IT服务中必不可少的一环，对我们取得多项IT的成功起到了重要作用。蓝代斯克专注于创新、发展和新技术，在这些方面它都做得非常出色。我们对于未来形势以及与Ivanti的长期合作关系满怀期待。”



