 微软的OneDrive将在2017年第二季度推出差分同步功能

微软最新的OneDrive路径图显示2017年第二季度将推出一个期待已久的功能：差分同步。

ZD至顶网软件频道消息： 我们知道，微软的路径图是不断变化的，有时候变动太过正常，一个微妙的变化出现了可能很多人都不会注意到。

这是一个典型的例子：OneDrive路径图

之前一直没有注意到，直到昨天有一个读者问起，微软是否计划在OneDrive中提供差分同步功能，如果是的话，可能会在什么时候提供。

去年二月，微软列出了差异同步，只将已更改部分的文件（而不是整个文件）进行同步，但是没有公布具体发布的目标时间。

据悉，差分同步是一个非常需要的OneDrive功能，因为它可以节省时间和带宽。这是一个OneDrive竞争对手例如Dropbo已经有的功能了。

记得在2016年10月的Ignite大会上，微软更新的路径图幻灯片中完全没有提及差分同步。但截至2017年1月更新的OneDrive路径图差分同步回来了。它现在被列为2017年第二季度提供的功能。除了在第二季度提供差分同步功能之外，微软还致力于提供RMS同步和来自Explorer的共享能力。

在上个月微软提供了承诺的SharePoint Online Sync和共享文件夹（Shared Folder）同步。

除此之外，2017年1月版本的OneDrive路径图中还列举了几个改进的照片相关功能，包括上传相机胶卷照片，支持智能照片（包括光学字符识别和白板清理）和自动标记照片的能力，这些功能如果不是全部，至少也是一部分功能现在已经提供预览了。