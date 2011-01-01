传大数据先锋Cloudera计划今年晚些时候上市

大数据公司Cloudera可能会在今年发布首次公开募股（IPO），之前曾传出Cloudera聘请承销商帮助公司为此举做准备。彭博引用常见的“知情人士”报道了此消息。报道称Cloudera的IPO准备筹集41亿美元，该数据和三年前该公司提出的数字相若...

ZD至顶网软件频道消息：大数据公司Cloudera可能会在今年发布首次公开募股（IPO），之前曾传出Cloudera聘请承销商帮助公司为此举做准备。

彭博引用常见的“知情人士”报道了此消息。报道称Cloudera的IPO准备筹集41亿美元，该数据和三年前该公司提出的数字相若，当时的9亿美元私募资金轮里英特尔公司投资最多。彭博社的消息人士表示，据传Cloudera已通知一些公司他们被选为Cloudera的IPO的主导。

美国市场科技股IPO在2017年初的动静不是太大，但本周市场将面临首个重大考验，Snap公司今天上市。Snap是SnapChat消息传递应用程序的开发商。Snap的IPO计划筹资32亿美元，既是说公司价值为185亿美元左右。另外两个企业科技公司MuleSoft和Alteryx也申请了在本月晚些时候上市，届时应该有助于更好地评估市场投资者的胃口。

Cloudera的IPO意义重大，原因是Cloudera将成为继Hortonworks公司上市后唯一的第二家大数据上市公司。Cloudera九年前成立，已不是初创公司。Hortonworks自推出有争议的开放数据平台项目后与Cloudera越来越不不咬弦。Hadoop于2014年12月发布IPO，筹得1亿美元，并成为第一家发布IPO的Hadoop商家，公司上市第一天后的市值超过10亿美元。

Cloudera主打大数据工具和服务、机器学习和基于Hadoop开源大数据框架下的分析。Cloudera公司的技术平台可以帮助企业应付大量的数据积累、整理和分析，企业然后可以用其实时做出更明智的业务决策。大数据空间人满为患，诸如Hortonworks和MapR科技等公司均提供与Cloudera产品竞争的解决方案。