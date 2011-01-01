Facebook用人工智能帮助“自杀用户”

将社交媒体使用与抑郁症联系起来的研究并不缺乏，但Facebook相信社交媒体也可用于促进心理健康。现在，Facebook想用人工智能加强自杀预防功能。该公司今天公布，它将开始使用人工智能来发现可能有伤害自己的用户。

ZD至顶网软件频道消息：将社交媒体使用与抑郁症联系起来的研究并不缺乏，但Facebook相信社交媒体也可用于促进心理健康。

今天，该公司发布了一些新的功能，旨在解决社交网络上的自杀问题。Facebook 在一篇博客文章中解释说，“Facebook处在一个独特的位置——通过在网站上的友情——帮助将一个陷入困境的人同可以支持他们的人联系在一起。” 该公司表示，“这是我们帮助在Facebook之上和Facebook之外建立安全社区的不懈努力的一部分。”

Facebook至少从2011年以来，一直允许用户报告含有自杀内容的帖子。2015年2月，该社交网络大大扩展了自杀预防工具，并开始向报告用户提供自杀热线和其他支持信息。该网站还使用户更容易接触到他们那些面临风险的朋友并提供帮助和支持。

现在，Facebook想用人工智能加强自杀预防功能。该公司今天公布，它将开始使用人工智能来发现可能有伤害自己的用户。

Facebook表示，它一直在开发能够使用模式识别来跟踪一些自杀风险因素的人工智能技术。如果人工智能发现有含自杀内容的帖子，则它会对该帖子做标记，让它对于其他用户变得更为突出。Facebook的社区运营团队（Community Operations）还将审查已被人工智能标记的帖子，并确定他们是否应为该用户提供自杀预防工具，即使实际上并没有人报告了该帖子。

Facebook的首席执行官马克.扎克伯格在他最近更新的Facebook使命陈述中对自杀进行了解释，他表示：“有一些可怕的悲剧事件——例如自杀，有一些还进行了现场直播——如果有人更早地意识到发生了什么并更快地报告的话，也许是可以被阻止的。”

扎克伯格补充表示，“人工智能可以帮助提供一种更好的方法。”

除了新的人工智能，Facebook还将让用户更容易与其危机支持合作伙伴沟通，其中包括Crisis Text Line、National Eating Disorder Association和National Suicide Prevention Lifeline等组织。 Facebook表示，它正在测试一个新的通信选项，将允许用户使用Facebook Messenger联系这些组织。

Facebook还将一些现有的自杀预防工具集成到Facebook Live中。用户现在将能够像举报常规帖子一样举报含有自杀内容的流媒体了，他们能够实时提供支持。