CA Technologies收购SaaS安全DevOps平台厂商Veracode

CA Technologies本周一宣布，将以6.14亿美元现金收购基于SaaS的安全DevOps平台提供商Veracode，预计这次交易将在2018财年第一季度完成。

CA Technologies本周一宣布，将以6.14亿美元现金收购基于SaaS的安全DevOps平台提供商Veracode，预计这次交易将在2018财年第一季度完成。

CA Technologies表示，这次收购将有助于统一其安全和DevOps产品组合，为客户提供一个让他们将安全直接集成到软件开发中的平台。

CA Technologies公司总裁、首席产品官Ayman Sayed表示：“软件是每家公司数字化转型的核心。因此，对他们来说，在开发过程早期集成安全性变得越来越重要，因为他们能够以安全的方式对市场机遇做出响应。”

这次收购将让CA Technologies把客户群从大型企业扩展到中型企业。

据Gartner预计，到2019年将有超过半数的企业DevOps项目将包括对自定义代码的应用安全测试，这要高于2016年的10%。正如Sayed在一篇博客文章中指出的，美国国土安全部称有90%的安全事件是由于针对软件缺陷进行攻击而导致的。

这次收购与CA Technologies在12月收购的Automic，将让CA Technologies获得广泛的企业产品。