 微软推出全新开发工具套件Visual Studio 2017

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作者：齐丰润 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年3月8日
关键字：Visual Studio 微软
ZD至顶网软件频道消息： 开发人员可以在这里下载最新的VS版本，VS 2017发行说明在这里。微软支持VS 2017与以前版本的VS并行安装，并已支持VS 2017安装在VS“15”预览或Release Candidate版之上。
此版本产品的定价和包装与VS 2015的定价保持一致。面向个人开发人员和小型企业的免费社区版本将继续提供。Professional with MSDN 和Enterprise with MSDN是其他主要的版本。2017 Visual Studio Enterprise获得了新的Redgate Data Tools和一个新的DevOps Accelerator。
微软最新的工具套件将在Windows 10（1507或更高版本）、Windows 7 Service Pack 1、Windows 8.1、Windows Server 2016 Standard and Datacenter、Windows Server 2012 R2 Essentials Standard and Datacenter上运行。
微软的Visual Studio产品已经20岁了，最新版本的Visual Studio产品允许开发人员只抓取他们需要的特定组件，使其能够更快地安装。该公司的官员们表示，VS 2017启动速度比VS 2015快三倍，性能也更好。
最新的Visual Studio版本还旨在更好地支持团队，并包括为构建.NET Core 1.0和1.1应用程序、Azure应用程序、微服务和Docker容器提供支持的工具。与微软的Xamarin工具内置集成使开发人员能够更轻松地创建Android、iOS和Windows的移动应用程序。Live单元测试也是该产品的一个新的关键特性。
VS 2017包括适用于Linux的VS C ++。最终版本的Python目前没有包含在VS 2017之中，因为它没有达到最终交付的内部标准。微软的官员们上月表示，他们计划Python预览版今天可以提供，并且完整的Python支持将在第一次VS 2017更新之一中重新出现。
微软正在对Visual Studio家族的其他部分进行一些其他更新。它正在发布Visual Studio for Mac的Preview 4、Visual Studio Team Foundation Server 2017的Update 1、并支持使用Xamarin和React Native构建的移动应用程序作为其Visual Studio Mobile Center预览的一部分。
微软近日向开发人员传递出的消息是，该公司正在为每个开发人员构建“一流的工具”，而不只是专注于Windows和微软的开发人员。公司的官员强调Visual Studio不仅仅是一个集成的开发环境；它也是该公司的移动优先/云优先战略的一部分。
综合评分：8.285 分
云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
云服务：Windows Azure
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