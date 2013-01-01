阿里巴巴启动“NASA”计划 谋划20年后的发展格局

阿里巴巴正在启动一项代号“NASA”的计划，将面向机器学习、芯片、IoT、操作系统、生物识别这些核心技术，组建崭新的团队，建立新的机制和方法。

ZD至顶网软件频道消息：“一个服务20亿人的经济体，需要强大的技术实力。我们将建立阿里巴巴的’NASA’，以担当未来的责任。”阿里巴巴集团董事局主席马云在3月9日阿里巴巴集团首届技术大会上透露，阿里巴巴正在启动一项代号“NASA”的计划，面向未来20年组建强大的独立研发部门，建立新的机制体制，为服务20亿人的新经济体储备核心科技，并动员全球两万多名科学家和工程师投身“新技术战略”。

马云表示，阿里巴巴未来20年的愿景是构建世界第五大经济体，服务全球20亿消费者，创造1亿就业机会，帮助1000万家企业盈利。就像美国航空航天局NASA驱动人类科技和生活的极大进步，新经济体必须建在新的技术基础设施之上，建立在新的技术思考之上。

阿里巴巴是一家技术驱动、技术和商业结合的公司。电商双11、支付金融、云计算、物流……这些独一无二的商业场景，为阿里巴巴在互联网工程技术领域的发展创新创造了独一无二的基础。

目前，阿里巴巴有超过2万名工程师、500多位博士；36位合伙人中，有9位拥有工程师背景。此前，阿里巴巴在超大规模计算操作系统、移动操作系统、金融级分布式数据库、机器学习平台等核心基础技术领域已持续投入近10年。



但是，马云说：“以前我们的技术跟着业务走，是‘兵工厂模式’，但手榴弹造得再好，也造不出导弹来。阿里巴巴必须思考建立导弹的机制，成立新技术研发体系，聚焦核心领域的研究。这些研究的目标是为了解决10年、20年后的困难。”

阿里巴巴集团首席技术官张建锋（花名行癫）说，“过去18年来，阿里巴巴的商业做得太成功，掩盖了技术的光芒。今天，我们已处在一个技术创新的临界点，从工程技术到核心科技的临界点。”

马云指出，阿里巴巴的“NASA”，必须围绕新经济体的三大使命展开技术思考：让世界更加普惠（Inclusive）、让机会更加均等；让世界经济发展更加可持续（Sustainable）；让未来生活更加健康快乐（Happy&Healthy）。最近人工智能（Artificial Intelligence）很火，那么更应该把机器智能（Machine intelligence）做好。机器应该是帮助人类做人类做不到的事情。我们要让机器成为人最好的助手，而不是剥夺人类的乐趣，甚至成为人类最大的对手。

据悉，阿里巴巴将面向机器学习、芯片、IoT、操作系统、生物识别这些核心技术，组建崭新的团队，建立新的机制和方法。