 报告：微软仍然是SaaS市场的领跑者

根据来自Synergy Research Group的一份新报告，SaaS市场将同比增长32%，季度收入大约是130亿美元。

ZD至顶网软件频道消息：根据来自Synergy Research Group的一份新报告，SaaS市场将同比增长32%，季度收入大约是130亿美元。

在整体SaaS收入方面，微软仍然是明显的领导者，已经在去年赶超了Salesforce.com。微软在这个领域的很大一部分增长都要归功于过去两年中Office 365套件的采用率增长。

其他实现了高增长率的领先SaaS厂商包括Oracle和Google，此外该报告中还提到了SAP SE、Automatic Data Processing LLP、IBM、Workday、Intuit以及思科。

2016年第四季度的市场数据还显示，企业资源规划（Enterprise Resource Planning）和协同是增幅最高的两个细分市场。Synergy表示，企业SaaS市场相比其他云市场——例如基础设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）——来说已经相当成熟了，因此增长率也相对低一些。

尽管如此，Synergy认为SaaS市场在未来三年规模将翻一番，并预测所有区域市场和细分领域都会有强劲的增长。“有很多因素推动SaaS市场增长，未来今年这将确保该市场的大幅增长，”Synergy首席分析师、研究总监John Dinsdale表示。

Dinsdale提到，像IBM、Oracle和SAP这样的传统厂商正在将他们庞大的客户群转变为SaaS订购客户。他还指出，像Workday和Zendesk这样的公司也在积极瞄准企业级市场，而Google和微软都渴望在协同市场扩大他们的客户群。