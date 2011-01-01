AWS推出云呼叫中心服务亚马逊连接

亚马逊网络服务(AWS)日前推出名为亚马逊连接的云呼叫中心服务。AWS借此举进军有利可图的客户服务市场。客户服务市场目前主要由Salesforce、SAP和甲骨文等公司统治...

ZD至顶网软件频道消息：亚马逊网络服务(AWS)日前推出名为亚马逊连接的云呼叫中心服务。AWS借此举进军有利可图的客户服务市场。客户服务市场目前主要由Salesforce、SAP和甲骨文等公司统治。

AWS此举尚有更重要的一层意思，亚马逊连接显示出AWS正在从基础架构即服务源的云食物链里往上攀升。AWS拥有分析、生产力工具、数据库和其他服务，这些均可以为旗下的基础架构增加销售机会。

亚马逊连接是一款呼叫中心即服务产品，基于AWS旗下的电子商务业务用到的呼叫中心技术。亚马逊连接是通过AWS管理控制台发布的，代理人员几分钟内就可以接电话。AWS在博文和新闻稿里给出了亚马逊连接的细节。

Salesforce称，作为扩张公司战略联盟的一步，会将旗下的服务与亚马逊云连接整合。至于亚马逊连接和Salesforce服务云之间竞争会如何发展则仍有待观察。两个服务可能最终会将软件即服务和基础架构即服务分离成各种云订单产品，供业务技术决策者使用。

与大多数AWS服务相同，亚马逊连接可以sip方式付费。AWS将根据需要扩大亚马逊连接虚拟呼叫中心的规模，使其有能力支持“数万”的代理。亚马逊连接的各种独特功能包括用户体验设计工具、链接其他AWS服务和数据库的及连接第三方CRM和分析工具。

下图是亚马逊连接的仪表板视图:

呼叫流也可以定制。

通用电器公司是AWS连接的早期参考客户，另外，软件公司Bandwidth也是早期参考客户。

AWS连接可与其他AWS工具整合，如S3和红移、QuickSight和数据仓库目录服务、分析和凭证等等。至于与第三方的整合，可与AWS连接整合的第三方包括：Appian、Calabrio、CRMNEXT、Freshdesk、Paxata、Pentaho、Pindrop、Salesforce、SugarCRM、Tableau、Twilio、VoiceBase、Zendesk和Zoho。