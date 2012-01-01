微软推出新的人工智能聊天机器人Ruuh

微软最早推出过Tay，后来又推出Zo。微软日前又推出最新的人工智能聊天机器人Ruuh。Ruuh号称是“聊不停的印度人工智能(desi AI)”机器人，只有印度用户能用，只说英语...

ZD至顶网软件频道消息：微软最早推出过Tay，后来又推出Zo。微软日前又推出最新的人工智能聊天机器人Ruuh。

Ruuh号称是“聊不停的印度人工智能(desi AI)”机器人，只有印度用户能用，只说英语。

据Ruuh的Facebook网页介绍，微软2月7日推出旗下最新的人工智能聊天机器人。微软3月15日申请了Ruuh商标。Ruuh的兴趣包括“聊天、宝莱坞、音乐、幽默、旅游和浏览互联网” 。

微软研究院和Bing团队曾联手打造了Tay.ai，并于去年 3月推出市场，目标用户是18岁到24岁的小青年。Bing的团队之前为中国市场开发了一个会说话机器人“小冰”，官员称小冰是 “Cortana的小妹妹” 。

微软2016年12月推出Zo。Zo的限制和锁定比Tay多了一大堆。

笔者询问过微软公司，想知道微软是否有计划在世界各地针对不同的市场推出更多的聊天机器人。截止本文脱稿时未收到回应。

更新：微软发言人发来以下声明：

“我们在微软的焦点是帮助个人和部门通过新的对话模型取得更大的成果。我们很高兴地看到此空间里的各种可能发展前景，我们在进行一个新的聊天机器人限试点项目，此聊天机器人的焦点是在微软人工智能的框架下提高会话功能。我们希望将来能将此聊天机器人推给更广泛的受众。”

微软去年创建了AI和研究联合团队，微软现在很多人工智能聊天机器人工作的背后似乎就是该团队。

微软研究院针对印度短信聊天机器人Ruuh项目设了专门的网页。项目的网页是这样说的：

“短信聊天机器人越来越‘人性化’，用户与机器人的互动时动机各不相同，对此有透切的了解至关重要。聊天机器人具有什么样的个性对印度年轻的城市用户吸引力最大呢?为了探讨这个问题，我们做了一些Wizard-of-Oz(WoZ)的用户研究，用假设聊天机器人做了模拟互动。参与者知道聊天可能有人类的参与，但人类的参与程度并未透露。我们综合了所得到的结果，并为未来聊天机器人的发展将其整理成一套建议文件。”