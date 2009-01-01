微软全面推出三种新的认知服务

微软正在推出更多的Cognitive Services编程接口，为开发人员提供了一种为他们的应用程序和服务增加面部识别、计算机视觉等的方法。截至今天——4月19日，微软全面推出了三种新的Cognitive Services接口：Face API、Computer Vision API和Content Moderator...

ZD至顶网软件频道消息：微软正在推出更多的Cognitive Services编程接口，为开发人员提供了一种为他们的应用程序和服务增加面部识别、计算机视觉等的方法。

截至今天——4月19日，微软全面推出了三种新的Cognitive Services接口。 这三个接口是：Face API、Computer Vision API和Content Moderator。

这些新的Cognitive Services服务已经可以通过Azure Portal使用了。微软Cognitive Services的定价可在这里获得。

微软正在开发大约二十几个Cognitive Services应用程序编程接口（API），旨在为开发人员提供为他们的应用程序添加语音识别、语言理解、情绪检测等功能的方法。

Cognitive Services和机器人都是微软人工智能和更具体的“对话即平台”整体战略的一部分。微软的Cognitive Services APIs旨在与微软的 Bot Framework配合使用，并且在机器人场景中发挥作用。（它们也可以独立于机器人场景使用）。像微软的Cognitive Services一样，机器人可以说话、具备语言和视觉的能力。

今年早些时候，微软的官员们表示，迄今已有60多个国家的超过424,000多位开发者已经尝试了各种微软Cognitive Services。

微软表示，现在全面推出的Face API有助于检测和比较人脸，根据视觉相似性将脸部分成组，并识别图像中之前被标记过的人物。

Computer Vision API为开发人员提供了了解任何图像内容的工具。微软在今天的博客文章中解释说，“它创建标签来标识对象，例如名人或者图像中的动作，并且制作了一致的句子来描述它。” Computer Vision API还可以检测图像中的地标和笔迹。 （Handwriting（手写）检测功能仍然处于预览阶段。）

Content Moderator允许用户在发布之前隔离和查看图像、文本和视频数据。（视频审核现在以预览版的形式是Azure Media Services的一部分）。

微软于二月份推出了Custom Speech Service API的预览版。当时官员表示，Content Moderator和Bing Speech API——将音频转换为文本和将文字转换回语音——将于3月份全面推出。

微软的Cognitive Services全面推出的消息是在今天的Data Amp网络广播中宣布的，该广播涵盖了有关机器学习，数据库和分析的新闻。

在今天的Data Amp活动中，微软还宣布，它正在准备下一个版本的SQL Server的第二个Community Technology Preview（社区技术预览版）。预计将在今年6月或7月左右发布的SQL Server版本到今天为止正式的名称是SQL Server 2017。微软的官员们以前说过，SQL Server 2017将适用于Windows Server、Linux和Docker Containers。