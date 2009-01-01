AWS向其存储网关当中添加Hyper-V文件支持能力

随着Azure Stack的强劲表现，AWS也开始着力提升自家混合存储方案的竞争力。

至顶网软件频道消息：Amazon Web Services无疑在公有云领域占据着统治地位，但其混合云业务目前却仍然较为孱弱。

相比之下，微软公司在云业务领域的表现则越来越强大，且其Azure Stack则似乎有志于重新定义混合云，这将使得内部组成部分与Azure云越来越难于区分。Azure Stack的预览版本证明，管理员几乎无需任何考虑即可放心将内部存储延伸至Azure当中。另外，Windows Server 2016亦能够与Auzre取得良好的集成效果。

这种激烈的竞争态势直接成就了AWS的新产品：目前，其存储网关的文件网关服务已经能够运行在微软Hyper-V 2008 R2与2012版本之上。该存储网关为AWS专门打造的工具，旨在确保S3能够以原生方式接受来自虚拟化环境的访问，这意味着各虚拟机将能够直接将S3、Glacier以及EBS快照作为存储资源进行数据读取或者写入。当然，这套文件网关以文件作为操作对象。

该文件网关推出于2016年年底，而截至上周四，其终于在全部AWS服务区之内正式登陆Hyper-V。

将文件网关扩展至Hyper-V之所以具有重要的现实意义，是因为AWS方面希望让尽可能多的用户更积极地考虑使用其云存储服务。抢在Azure Stack正式发布之前将该文件网关在微软的虚拟化平台上推出，亦能够确保AWS向各Hyper-V用户证明其并不需要再行转向任何Azure解决方案。

AWS公司的混合云业务将借此得到一定程度提升，Hyper-V用户也会因此得到新的选项。而我们则期待着观察Azure Stack如何及能否撼动AWS布下的这套阵法。