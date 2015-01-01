 AVEVA发布大中华区新战略，将持续对中国投资

AVEVA将在中国地区持续投资，并立足长远扩大其服务领域的深度和广度，开发更多客户群。

至顶网软件频道消息： 日前，AVEVA大中华区（剑维软件）在北京召开“2017年AVEVA大中华区新闻发布会”。会上，AVEVA宣布了AVEVA 亚太区及大中华区的新架构以及将在大中华区实施的新发展策略，并同与会嘉宾共同讨论了新经济环境下企业发展面临的挑战及应对策略。

AVEVA是全球领先的工程设计和信息管理软件解决方案提供商，一直致力于帮助行业客户利用其强大的数字资产，更好应对其业务发展需求及市场的迅速变化和挑战。“让每一个实体资产都有一个对应的数字资产”、“释放数字资产的价值”，这两句AVEVA在很多场合会提及的，实际上这两句也能很好地诠释AVEVA的市场价值。

AVEVA亚太、中东及非洲地区执行总裁Evgeny Fedotov和AVEVA大中华区总经理万世平

据AVEVA亚太、中东及非洲地区执行总裁Evgeny Fedotov介绍，在50年的发展过程中，AVEVA已经在全球30个国家和地区拥有50个办事处，为全球3500多个客户提供服务，其涉及行业包括石油/天然气、海事、能源和其他行业。其中，全球排名前十的能源公司都在使用 AVEVA 产品；全球排名前十的船厂中90%的企业在使用 AVEVA产品。

对 AVEVA而言，中国是一个重要的战略市场。作为AVEVA集团重点战略业务区域，2016年AVEVA 亚太地区实现全地区业务增长，其中大中华区业务增长更为突出。为了更好服务大中华区市场，今年AVEVA亚太区及大中华区全面实行了新的架构并制定了大中华区的新发展策略。在新架构和策略下，AVEVA将在中国地区持续投资，并立足长远，扩大AVEVA服务领域的深度和广度，开发更多客户群。行动高效的本地团队是AVEVA在中国取得增长的根本，为此AVEVA将强化包括管理团队在内的大中华区团队，并确保AVEVA有能力支持其日益增长的客户群体。

“中国经济总量已经是全球第二，而且中国正在推行‘一带一路’战略，这一战略的背后是大量的基础设施建设，对于主要从事工程设计的AVEVE而言，这其中蕴藏中巨大的商机。”Evgeny Fedotov在演讲时表示。

AVEVA大中华区总经理万世平透露，在未来发展上，AVEVA大中华区将致力于深耕石油石化、电力核电、海事等主要行业，其主要行业的专属服务团队将为客户提供全面专业的售前售后技术服务支持。当前新的市场环境下，尤其是“一带一路”战略下，中国企业将有更深的业务需求和更广的发展平台。AVEVA将以数字资产为中心的产品和解决方案，为中国客户在实现自身转型以及开展国际重大工程等项目中提供强有力支撑。

值得一提的是，Evgeny Fedotov在发布会还透露，今年是AVEVA成立50周年，通过持续创新专注于AVEVA的业务增长，AVEVA将与其员工和客户共同庆祝这一令人振奋的里程碑。同时，AVEVA今年最重要的客户活动“AVEVA全球峰会”，将重回其诞生地英国剑桥举行。