Red Hat在最新云套件中集成Kubernetes

毫无疑问，IT正在从服务器机房和数据中心转移到云和容器。Red Hat作为一家领先的Linux公司也是如此。它最新发布了混合云Red Hat Cloud Suite中，并称其提供了“一套端到端的、部署就绪的、用于企业数字化转型的解决方案”。

至顶网软件频道消息：毫无疑问，IT正在从服务器机房和数据中心转移到云和容器。Red Hat作为一家领先的Linux公司也是如此。它最新发布了混合云Red Hat Cloud Suite中，并称其提供了“一套端到端的、部署就绪的、用于企业数字化转型的解决方案”。

Red Hat宣称这个新的云套件能够让企业组织更轻松地构建云原生的应用，部署并管理这些工作负载，通过单一的产品就能做到。这将帮助企业在不需要牺牲现有IT基础设施投资的情况下迁移到云。

IDC软件定义计算研究经理Gary Chen对此表示认同。他在声明中表示：“开源继续推动着云计算领域的重大创新。企业组织对于支持基于微服务的、云原生应用以及传统工作负载的多平台架构越来越兴趣，有了Red Hat Cloud Suite，客户可以拥抱这种新的模式，并以一种高度可扩展、集成的、全方位管理的环境中更快速地交付应用。”

具体来说，Red Hat Cloud Suite旨在推动向云的迁移，以及对Linux容器的采用，将Red Hat企业级容器应用平台Red Hat OpenShift Container Platform与Red Hat OpenStack平台及Red Hat虚拟化的大规模可扩展基础设施相结合。所有这些都是通过Red Hat CloudForm进行管理的。

最新推出的Red Hat Cloud Suite提供了大量性能和增强项，包括：

企业级Kubernetes容器编排——通过Red Hat OpenShift Container Platform，Cloud Suite现在包括了一个全面的、基于Kubernetes的容器应用平台。此外，Red Hat OpenShift Container Platform支持创建下一代云原生的应用，同时支持现有工作负载，包括那些要求状态资源的工作负载。

Red Hat CloudForms with Ansible自动化——在拥有两个DevOps程序的情况下怎么做？Red Hat最终回答了这个问题，答案就是Red Hat CloudForms with Ansible。这让CloudForms更轻松地在企业组织上下进行部署，增加管理自动化的深度和广度。

Composable OpenStack服务——对于构建在OpenStack上的Cloud Suite云来说，现在用户可以更精确地组织每个服务的运行。通过允许按需地扩展对特定服务的管理，而不是一次性对所有服务进行管理，这样可以提高操作效率。

灵活的、强大的虚拟化能力——最新版本的Red Hat Virtualization让用户可以默认部署一个“瘦”虚拟机管理程序，或者按需地在额外软件和服务上一层，以满足特定的用途。增加了Cockpit之后虚拟化管理一直有所改进，可以对虚拟化环境和工作负载有更强的洞察力。

Red Hat集成解决方案总经理Lars Herrmann表示，“企业组织如何能够在不牺牲IT‘当下’的情况下拥抱IT的未来，Cloud Suite提供了一个端到端的答案。Cloud Suite提供的技术推动着这一变革，同时保留了现有的IT投资，提供了统一的、部署就绪的解决方案来满足几乎每一个企业IT基础设施的需求。”

我在这里看到的是，Red Hat正在打造一款一体化的混合云平台，涵盖了现有的很多云程序。从商业角度来说此举很完美，我希望在客户方面能够有很好的反馈。