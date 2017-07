数字化转型加速金融服务业四大变革

金融服务业深谙技术创新之道,也清楚地知道自己所面临的双重挑战。既然消费者是上帝,监管规则从不放松,那就只能从技术创新上寻找突破口,才能在竞争激烈的金融市场上占得一席之地。

至顶网软件频道消息:“这是最好的时代,这是最坏的时代,我们面前应有尽有,我们面前一无所有……“



—— 狄更斯在《双城记》中描绘了18世纪末由蒸汽机驱动的第一次工业革命,带给欧洲社会的彷徨与变革。今天,当我们面对数字化转型所带来的机遇和挑战,微软希望能够为每个行业、每个企业、每个人,带来应有尽有的技术工具、平台和服务,共同缔造一个最好的时代。

众所周知,从互联网、移动计算,到云计算、大数据、物联网、人工智能,被称为第四次工业革命的数字化转型,为金融服务业带来了一大批令人兴奋的技术创新,也掀起了“FinTech”金融科技的新高潮 —— 从手机银行、扫码支付、P2P金融,到智能投资顾问、比特币和区块链,一系列新产品、新服务、新业态层出不穷,并且以前所未有的速度,迅速融入并改变着每个人的生活。



今天便捷高效、无处不在的移动支付,或许最能体现FinTech的巨大影响力。联合国旗下的Better Than Cash联盟发布的一份报告称,从2010年至2015年,数字支付在中国零售支付中所占比例,从3.5%猛增到了17%,目前中国移动支付的普及率已经稳居世界第一。技术创新与金融业务的结合,让中国巧妙地绕过了信用卡时代,直接一步到位地靠着手机扫码,迈进了领先全球的无现金社会。







微软公司大中华区副总裁 企业及合作伙伴事业部总经理曾元曦

金融服务业深谙技术创新之道,也清楚地知道自己所面临的双重挑战:一方面,金融机构必须在严格控制风险、保证监管合规的前提下,确保现有业务系统和IT平台安全稳定的运营,并严格控制运行成本;另一方面,企业还要积极拥抱新技术、抓住新趋势,以IT创新为突破口,为用户提供更具吸引力的服务体验,为员工提供更高效的生产力工具,并为面向未来的业务发展,打造一个真正灵活高效的IT平台。



“驱动发展、灵活高效、管控风险、降低成本 —— 这是当期前金融服务业对技术创新提出的明确需求。”微软公司大中华区副总裁 、企业及合作伙伴事业部总经理曾元曦表示,“作为一家平台与生产力公司,微软希望能够以微软智能云平台为基础,将我们在大数据、物联网、区块链、人工智能等领域的先进技术、经验与金融服务业的应用场景和实际需求相互结合,真正推动金融服务业的数字化转型。”



基于对中国金融服务市场的长期研究和深入理解,微软携手本土合作伙伴,专门为中国金融服务业的数字化转型,量身定制了大数据智能营销方案、智能客服方案、大数据智能风控方案、智能投资顾问方案、智能网点方案、供应链金融方案、金融区块链方案,同时还针对金融科技领域IT创新的强烈需求,推出了DevOps平台方案。



微软的目标,是将全球领先的技术平台和解决方案,与中国金融行业各个业务领域的现实需求相结合,推动金融机构在数字化转型中实现四大变革:



变革一:对外,打造由数据驱动的全渠道客户体验,密切客户沟通



互联网打破了信息壁垒,让客户有了更多的选择,同时也让人们变得更加挑剔和善变。管理咨询公司凯捷(Capgemini)进行的一项调查显示,有15%的银行客户因为不满服务的易用性和用户体验,准备在6个月内更换银行;而在80后、90后人群中,这个比例更超过了50%。“一言不合就销卡”,正成为很多金融服务企业面临的现实挑战。



另一项针对亚洲13个市场的335家金融服务企业“CXO”级别高管进行的调查,也印证了这样的行业关注 —— 数据显示,近40%的金融企业将密切客户沟通作为他们的首要任务,企业迫切希望数字化转型能帮助他们更好地吸引客户、维系客户、服务客户。



针对这样的应用场景,微软提供了以Dynamics CRM系统为核心业务平台、以Windows 10 / Surface移动设备为终端的智能网点解决方案。Dynamics CRM建立起统一的数据和业务流程管理体系,让企业可以通过不同的服务渠道,为用户提供连贯和一致的用户体验;通过综合分析历史数据,服务人员可以清楚地看到与客户相关的历史记录,从而更好地理解客户需求,以投其所好的方式发展客户关系;与此同时,通过跨平台的移动设备和应用,前台服务人员也能以更直观、高效地方式与客户进行面对面的交流。



变革二:对内,以灵活高效的协同工作平台,予力赋能员工



在改善用户体验的同时,在企业内部,如何以数字化的平台和生产力工具提升员工的体验,同样是个不容忽视的话题。德勤公布的一份关于全球金融服务业数字化转型的调查研究显示,有76%的从业者强烈认同今天的金融企业必须是数字化的,但现实情况却是,只有38%的受访者认为其当前服务的金融机构能帮他们获得所需的数字技术。



要全面提升企业的数字化水平和员工的生产力,微软Office 365是最佳捷径。这项基于微软智能云的云办公系统,不但提供了人们最为熟悉的“办公三件套”,还能以Exchange建立起安全、合规、国际通行的邮件系统,通过SharePoint实现便捷、安全的企业内部资源共享, 用Skype for Business进行跨时区的多媒体视频会议。



Office 365拥有多重身份认证等信息安全策略,可以充分满足金融服务业对于数据安全、隐私保护、监管合规的严苛要求;跨平台设计,让用户在Windows、Android和iOS平台上都能获得一致的用户体验,随时随地都能访问业务资料;此外,作为一款云服务,Office 365在中国市场提供了安全可靠的本土运营支持,企业用户可以根据自己的需求,选择全球运营或者中国本土运营的Office 365。



从2014年正式在华商用开始,Office 365就在国内金融服务业得到了广泛应用。三年多来,Office 365帮助招商信诺、工银租赁、华龙证券等行业客户,实现了减轻企业IT运维压力、创新资源共享和远程协作方式、规范化办公自动化流程的任务。与此同时,Office 365在协同办公、移动办公、安全合规、控制成本等方面体现出的优势,更受到新兴的互联网金融企业的青睐:桐湾投资管理咨询(上海)有限公司、汉能投资集团、欧喜投资集团、新新贷等企业都纷纷采用了Office 365作为自己的主力办公平台。



变革三:提速,高效运营和敏捷开发,优化业务运营



专注金融行业发展的赛讯咨询公司(Celent)在研究报告中指出,全球金融服务业IT投资呈稳定上升趋势,其中仅银行业在2016年的投入就高达2410亿美元;但在金融业的高额IT投入中,有约70%的费用其实是用来维持现有IT系统运作的成本。如何在确保运行稳定的前提下,提升效能、降低成本,是金融服务业IT平台转型升级必须解决的一大难题。



中国十大证券公司之一的国信证券,一贯重视信息系统的建设和发展,并将数字化转型视为企业未来发展的关键战略。作为国信证券的业务核心,其证券交易系统面临着巨大的数据管理压力,为了更高效地应对交易数据短时间内高容量、高并发的业务需求,同时提升系统安全稳定运行的能力,国信证券在经过了一番谨慎的对比之后,选择了微软 SQL Server 2014 对交易系统进行全面升级。



国信证券的集中交易系统由总部数据中心、全国节点与若干集群组成,核心交易系统主要分为 3个区域。这次大规模升级实现了SQL Server 2014 与原有SQL Server 产品之间的无缝升级,集中交易系统的可靠运行完全未受影响。新版本的SQL Server 2014 不但带来了数据库性能的革命性提升,而且加入了Always on功能,具有更佳的高可用性;对 IT 部门而言,SQL Server 2014 提供了更便捷的管理性,投入更少的精力,就能确保系统运营;同时,由于加入了有可PowerBI等数据可视化工具,企业还能在发掘数据洞察方面进行更多的技术创新,全面加速其核心业务的数字化转型。



博时基金是中国首批成立的五家基金管理公司之一,也是国内首家实现IT自主开发能力的基金公司。近年来资产管理规模的快速增长和各项业务的高速发展,让博时基金对IT研发提出了更高要求,IT团队的规模也因此得到快速扩张。为了高效地管理大型开发团队、建立大型复杂系统和产品化系统的开发能力,博时基金采用了微软的Visual Studio Team Foundation Server(TFS)开发平台,对企业的IT研发部门与工作流程进行全面整合,并对研发项目进行统一的规范化管理。



微软TFS平台提供了博时基金迫切需要的企业级研发平台和管理机制,将原来多种多样的技术工具统一到微软平台上来,同时对开发管理进行了规范,能够确保深圳、北京、成都的开发团队协同工作,并实现应用开发的全生命周期管理和DevOps管理。在微软技术专家的全力支持下,从2016年8月项目启动至2017年3月底平台部署完成,博时基金的42个项目全部纳入TFS平台,导入1.1亿行代码。更重要的是,虽然IT平台全面引入了新技术、新方法、新流程,但整个升级过程却实现了平稳过渡,几个月间研发效率没有丝毫降低,真正实现了“空中换引擎”式无缝升级。



变革四:创新,发掘金融技术的无限可能,转型业务模式



从区块链到人工智能,技术创新与金融服务业的结合创造出了无限可能,而微软智能云Azure则为实现这些可能,提供了一个稳定、扎实、值得信赖的云平台。



平安银行制定了以技术驱动金融业务创新的发展战略,在2015年率先提出了将物联网平台与动产融资业务相结合的“物联网金融”理念。按照传统方式,企业将合法拥有的钢铁、煤炭、有色金属、油液物资等大宗商品质押给银行进行融资,需要由物流监管方投入大量的人力物力进行监管,同时还要面对重复抵质押、货权不清晰、监管不透明,监管道德风险、预警不及时等一系列风险。物联网技术的引入,可以通过多种传感器对动产存货进行自动识别、定位和实时监控,随时报告变化情况,从而有效解决了动产融资业务中面临的信息不对称的问题。



南京三宝科技是掌握RFID、感知、视频等物联网核心技术及其应用的微软合作伙伴,微软智能云Azure联合三宝科技,共同为平安银行构建的物联网金融体系提供了全面的云服务支持:Azure IoT中心以灵活缩放的方式,连接数百万台不同类型、不同厂商的物联网传感器;MySQL、DocumentDB等PaaS级服务可以支持银行、客户多样化的数据库需求;Web应用服务将用户的Java服务器、银行交换数据和前端应用整合到了网页应用中;此外,ARM模板和VMSS大规模虚机集的应用显著提高了系统部署和缩放的反应速度。最终此平台能实时管控商品动态变化、评估商品价值、通过传感器实时采集商品真实动态数据(入库、出库、库存、商品时价)、实时在线风险管控,形成贷前、贷中、贷后全流程监管,实现实物流、信息流、资金流的三流合一。



从概念验证到系统测试、业务测试,再到正式投入应用,微软智能云只用几个月的时间就搭建好了物联网金融云平台。在提供高性能和高可用性的同时,云平台降低了研发成本,还能支持未来大规模部署业务应用的潜在需求。更重要的是,其提供的实时数据洞察,能帮助银行随时掌握某一区域在某一时间段内的动产质押情况,让银行可以根据宏观经济环境等外部信息,对未来的融资策略做出快速的调整。



区块链是金融服务业特别关注的另一个项关键技术。微软智能云Azure在全球推出了Blockchain as a Service区块链解决方案,为企业提供快速部署、低成本、低风险的平台,用以对区块链在其业务流程中的应用进行测试。在国内,银通征信以微软智能云Azure为运行平台,以区块链的去中心化架构为基础,打造出了一款融合数据挖掘、区块链、生物识别、机器学习等前沿技术的“云棱镜”系统。通过整合政府公开数据、运营商数据、互联网企业数据、业务渠道数据等数据源,这套系统能为互联网消费金融机构提供个人在线征信数据和报告服务,并能提供开放API对接和反欺诈模型分析等服务。同样是利用区块链技术,国内领先的电子合同服务提供商法大大通过与微软Office 365的产品集成,为企业用户提供了更加安全、高效的电子合同快速签署与存证服务。



人工智能已经成为各行业共同关注的技术热点,而微软的使命,是提供平台、服务、工具,普及人工智能全民化,让所有人都能打造出自己的人工智能。借助微软智能云Azure上的微软认知服务,获得首批“中国机器人认证001号”证书的“棠宝”智能服务机器人在人脸识别、语音交互等能力获得了进一步的优化升级,并且已经为其高端银行客户提供服务。



两周前,华夏基金与微软亚洲研究院签署战略合作协议,共同研究人工智能在智能投资、智能投顾领域的应用前景,推动资产管理行业的智能化转型。智能投资是双方合作的契机和重点,研究方向包括通过模式识别预测市场走势、基于深度学习挖掘影响市场的重要因素、基于机器学习方法论进行行业轮动的研究、基于大数据构建金融图谱、基于社交网络与应用软件等使用数据,识别并深度了解客户等。