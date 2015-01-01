618大促来临，Dynatrace助力电商创新和业务增长

Dynatrace APM方案能够帮助企业清晰地了解在线系统自身性能表现，提高在线平台的可靠性和质量。一旦平台出现问题，这时，Dynatrace方案帮助企业快速、准确地定位问题源头，进而帮助企业迅速解决问题，保障并优化用户体验。

频繁的线上促销已经成为现代人生活的一部分。眼下，“618”年中大促已如火如荼，并将在6月18日当天迎来交易最高点。与此同时，新技术也在扮演越来越重要的角色，包括云、大数据、VR/AR，甚至是今年最火热的AI，都被零售和电商企业引入到了大促中。在创新科技的推动下，今年的618或将成为整个中国零售的分水岭。

在互联网和数字化技术将电商和零售企业推向了新的业务风口，“无零售不数字”已是大势所趋。当在线平台上升成为核心生产工具时，对于零售和电商企业而言，抓住线上用户、加大线上用户的转化率成为了增强自身竞争水平的有效和必然手段。无论是前期铺天盖地的宣传营销，更多技术的引入，还是花样百出的促销玩法创新，都是为了吸引更多线上用户，加大转化率公式的分子，然而归根结底，在线系统应用性能的优劣，直接影响到用户体验的好坏，直接关乎电商和零售企业的重要促销和业务成败。

Dynatrace大中华区总经理琚伟表示：“线上促销已成为考量电商和零售企业竞争实力的标杆，而在线系统的性能则决定着企业在标杆上所处的高度，Dynatrace正在帮助企业不断刷新这个的高度。Dynatrace以单一代理、人工智能驱动的全栈式、全自动APM（应用性能管理）方案，为电商和零售企业提供高效率、无间断的在线系统管理运维，带给用户流畅、非凡的体验，助力企业真正实现促销创新，推动业务增长。”

用户体验第一

在无论促销的形式如何，电商促销成功的基础就在于电商系统本身，系统的稳定性和流畅性必须得到全方位的保障。Dynatrace APM方案能够帮助企业清晰地了解在线系统自身性能表现，提高在线平台的可靠性和质量。一旦平台出现问题，若其严重性甚至有损用户体验，对企业来说都是巨大危机，这时，Dynatrace方案帮助企业快速、准确地定位问题源头，进而帮助企业迅速解决问题，保障并优化用户体验。

丹麦最大的零售集团Coop Danmark去年为公司150周年庆典推出了一款重要的新应用，为忠实顾客推送优惠信息，还具备移动支付功能。公司为此还启用了位于云环境中的全新技术架构，并且将它们与公司内部系统在后台进行了全面整合。为确保该应用上线后为顾客带来流畅的使用体验，Coop Danmark部署了Dynatrace APM方案，为新应用实施性能监测。

由于运行在新的云计算环境里，上线当天也大受热捧，新应用出现了间断响应缓慢的问题。不过， Dynatrace方案利用人工智能技术速识别各种应用模式、提供关于问题的根源分析，迅速地找到了应用上线后出现的故障根源，敏锐的警报功能及时地通知到相应人员，使团队迅速做出最准确的反应。Coop Danmark迅即启用了额外的资源，避免公司下辖连锁超市陷入停业的窘境，也没有让顾客排起长队。

全球某著名直销企业曾被在线系统间断出现的问题困扰——当线上促销活动带来数据处理高峰，线上系统就会出现加载缓慢、订单异常的现象，影响了线上平台的用户体验。该企业也选择了Dynatrace APM方案。方案为其带来可视化界面与图表形式的报告，使得企业全面了解系统内部各环节运行情况，并且帮助运维部门迅速找到影响用户体验的真因，成功解决问题并提高用户满意度。

驱动创新和业务增长

如今的数字化时代，作为核心的在线平台已覆盖到企业的全业务链，应用性能管理也能够帮助企业多角度、全方位地收集各个渠道中与业务有关的数据和信息，包括客户行为、客户反映等情况，让测试、开发、业务管理团队的每一位核心成员可以在一个实时交互的页面上共同了解业务进展、协同作业，进而推动业务创新，实现增长，这也是应用性能管理产生的新价值。

比如对于Coop Danmark来说，公司的主要顾客流量仍然来自于店铺。公司管理层认为，能够与顾客在实体店购物时建立数字化联系、为他们提供多样的数字化体验，是公司实现数字化转型的关键。Coop Danmark的新应用所添加的移动支付功能，就是为了让顾客不再需要前往收银台排队结账，以此提升顾客到店的体验。Dynatrace方案能够保证顾客的每一笔支付都能顺利完成，因而也吸引到更多新顾客。

前述的直销企业也将Dynatrace的方案全面部署在该企业四大线上销售渠道，覆盖三大业务地理区域。在帮助企业进行在线系统优化以外，Dynatrace方案还充当了销售业务“显示器”的角色，无论是在企业的业务高峰还是促销阶段，都能够清晰呈现具体业务的销售额、销售量、营销人员参与度等等，在大数据的挖掘方面提供清晰、准确的数据呈现，为公司制定商业计划提供可靠依据。

今天的商业竞争日趋复杂，紧跟的是电商和零售企业在线系统复杂程度，此外，灵活的营销策略也为在线系统的运营带来更多未知的潜在风险。然而，即使促销活动再吸引人，如果用户体验打了折扣，盘点结果也不会如计划般的完美，更谈不上业务创新与持续增长，所以，为赢得数字化时代的零售竞争，企业有必要将应用性能管理塑造成为一个可以留住用户且提高其满意度、同时促进企业业务增长的良性指标。越来越多的电商和零售企业都在从长远角度来考量应用性能管理方案，Dynatrace由此成为全球顶尖零售和电商企业的首选。事实上，拥有在线系统的美国零售500强中，排名前列的亚马逊、沃尔玛、诺德斯特龙（Nordstrom）、梅西百货、史泰博（Staples）等公司都选择了Dynatrace方案为其整体的数字化战略保驾护航。

在Gartner最新发布的《市场份额：2016年全球所有软件市场》报告中，Dynatrace以强劲的增长势头和首屈一指的市场份额，在APM领域全球排名居首；依托稳定的研发投入，Dynatrace方案如今与云、Docker和OpenStack结合，并引入AI技术优化，形成覆盖每一个用户、每一个应用、每一个地方的人工智能驱动的全栈式、全自动运维；此外，Dynatrace也推出首个数字化虚拟助理davis，这些成就都助推了Dynatrace在技术和产品方面遥遥领先于APM领域内的其他参与者。

Dynatrace将在今年八月二日于上海举办第四届Perform Day大中华区用户大会。本届大会将全面展现Dynatrace APM方案的先进技术和优势，行业龙头企业用户也将带来数字化最佳实践分享。Dynatrace期待和来自不同行业的知名CIO、IT高管、以及参会嘉宾共同探讨在数字化浪潮下，IT如何在业务转型中扮演好自己的角色以及IT行业未来的发展方向，共论数字化浪潮下的企业发展之道。