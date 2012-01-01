Mircosoft Inspire 2017 Day1：微软CEO主题演讲的5大重点

本周微软Inspire大会在华盛顿Walter E. Washington Convention Center举行，有17000名合作伙伴参加了会议。微软公司首席执行官Satya Nadella在大会上做开幕演讲，其中介绍了他对下一代IT变革的看法。

IT优先级转变，渠道机会不断增加

本周微软Inspire大会在华盛顿Walter E. Washington Convention Center举行，有17000名合作伙伴参加了会议。微软公司首席执行官Satya Nadella在大会上做开幕演讲，下面介绍了他对新一代IT变革的看法，这对微软产品方向以及渠道合作伙伴带来很大机会。

下面就是Nadella近2个小时演讲的5个关键部分，演讲中包含了多个产品展示以及微软客户和合作伙伴的视频。

合作伙伴优先



一开始，Nadella就重申了微软对渠道的专注。"渠道引领将转变为深入到我们所做的一切事情中。"Nadella表示，微软的合作伙伴生态系统在全球范围内覆盖到140多个国家，6400家合作伙伴在售卖微软的云解决方案。

在Nadella的简短演讲之前，微软企业副总裁、微软One Commercial Partner部门负责人Ron Huddleston强调，微软正在努力为合作伙伴创造一个单一联系点，并计划花费2.5亿美元在面向合作伙伴的进入市场工作，以聘用新的渠道经理在销售过程中与合作伙伴合作。

上周，有报道称微软计划对销售部门进行重组，这将导致超过3000人的裁员。有微软合作伙伴表示，重组将导致微软更加强调渠道，加强对行业解决方案的重视。

IT正在转向"智能云/智能边缘"模式

自从2014年2月接替微软CEO一职之后，Nadella就经常把IT产业描述为正处于一个继早期大型机、PC、客户端/服务器和云开发之后的"移动为先、云为先"的阶段。

Nadella表示，现在微软看到真正快速转变到一个新的范式，他称之为"智能云和智能边缘"。

有三大特性定义了智能云/智能边缘。首先是计算任务和体验将涉及到多种设备，包括桌面和移动，这里的多种意味着"触摸"和输入/输出方式。例如，一项最初开始于PC上的工作，可能最后是在智能手机上使用各种不同输入方式、不同数据来源完成的。第二个特点是，每种设备和应用都有内嵌的人工智能功能，以增强应用体验。第三个特点是越来越多地使用容器、微服务和无服务器技术，提供开发、分发和管理越来越复杂的应用。

对渠道提供价值4.5万亿的机会

Nadella表示，以云为先/移动为先模式会创造2.5万亿的IT开支，而在智能云/智能边缘模式下，这将创造4.5万亿美元。

这是因为智能云/智能边缘将扩展通常被认为是"IT系统"的东西。"随着数字化的不断发展，社会和经济的方方面面都因为数字技术的发展而发生了根本的转变。这为微软合作伙伴生态系统中的解决方案提供商合作伙伴提供了巨大的机会。"

微软产品开发的四大重点领域

随着智能云/智能边缘计算的到来，微软正在重新思考产品开发的方向，现在专注于四大领域：现代工作空间、业务应用、应用和基础设施、数据和人工智能。

周一，微软公布了一些新的软件包，整合了微软的很多产品，以更好地应对智能云/智能边缘模式。

其中，对于现代工作空间这一领域，微软推出了Microsoft整合包，其中包括Office 365云生产力应用、Windows 10、企业设备管理和安全能力。对于企业应用，微软推出了Microsoft 365、Dynamics 365云ERP应用集、LinkedIn企业社交网络之间的集成。

Azure迁移到混合云环境

微软在Azure云计算平台上取得了巨大的成功。现在，微软将进一步把Azure转移到混合云环境中，宣布提供Azure Stack对Azure的一个扩展。包括HPE、Dell EMC和联想在内的微软硬件合作伙伴将在他们的硬件系统中出货Azure Stack。并将采用付费即用以及基于容量的定价模式。

除此之外，还推出了Azure Stack Development Kit，用于为Azure混合云环境构建和部署应用。还将提供免费的单服务器SDK部署选项作为试用。