Workday欲开放云平台 进入PaaS竞争

Workday计划向开发人员、合作伙伴和第三方软件供应商开放其平台。Workday将进入PaaS游戏领域，并打算开放云平台和现场开发人员。

Workday计划向开发人员、合作伙伴和第三方软件供应商开放其平台。Workday将进入PaaS游戏领域，并打算开放云平台和现场开发人员。

在一篇博客文章中，Workday公司的首席执行官Aneel Bhusri表示，这一举措将为Workday解决一个长期存在的问题。Bhusri补充表示，Workday的云服务在开放之前的构建过程中选择了聚焦可靠性和可扩展性。

同时，客户一直在要求“更加开放的Workday平台”。这些客户“希望将Workday作为云骨干，支持多个业务应用程序的连贯、数字化的工作流程。”

通过这一举措，Workday进入了平台即服务游戏，可以更好地对抗对手。 Oracle提供PaaS；SAP Cloud Platform专注于连接其应用程序；Salesforce拥有强大的生态系统；像ServiceNow这样的公司开辟了扩展到包括人力资源在内的、新的企业领域。以下是Gartner绘制的PaaS世界版图。

简单地说，如果没有开放平台，Workday的竞争风险将会增加。客户正在越来越多地使用集成和第三方应用来混合和配置云服务。

Bhusri表示，“虽然还处于初期阶段，但我相信，开放Workday Cloud Platform将成为2005年创立公司以来最重要的举措之一。”

更多关于Workday PaaS计划的详细信息将在秋季的Workday Rising出现。”