半年盘点：2017年最酷的10个开源产品 

2017年上半年，推出了重要开源新产品的厂商包括开源巨头Red Hat、以及像Docker、Puppet和Mesosphere这样的新兴厂商。下面就让我们来看看2017年上半年10个最酷的开源产品。

至顶网软件频道消息：今年开源技术的发展势头并没有放缓。开源创新正在持续向前推动着整个技术产业，开发者和企业拥抱开放模式的应用开发、IT基础设施自动化和其他业务关键职能。2017年上半年，推出了重要开源新产品的厂商包括开源巨头Red Hat、以及像Docker、Puppet和Mesosphere这样的新兴厂商。

下面就让我们来看看2017年上半年10个最酷的开源产品。

Chef Automate

Chef最近公布了对其持续IT自动化平台Chef Automate的更新，这次更新中包括合规自动化，这样Chef Automate就可以更好地帮助满足合规性和安全性要求（并在这个过程中改进速度和效率）。其他还包括通过与Chef开源产品Habitat的紧密集成改善Chef Automate的应用自动化，Habitat是Chef为用户简化应用创建过程中关键步骤的开源产品。

Cloudera Altus

开源技术公司Cloudera最近推出了一款新的平台即服务——Cloudera Altus，旨在简化公有云环境中的大数据处理。Altus提供了对基础设施的按需访问，数据工程师不需要花费时间在基础设施管理和运作上——最终让创建数据密集型应用的工作变得更加简单。此外据Cloudera表示，迁移到公有云的风险也降低了。

CoreOS Tectonic 1.6.4

作为Tectonic企业容器管理平台的提供商，CoreOS最近发布了一项新功能，让混合云之间的应用迁移变得更轻松。Tectonic 1.6.4提供了一个“企业就绪”版本的Kubernetes容器编排功能，带有最新的Kubernetes 1.6升级，让用户可以获得类似云的操作模式，不管他们正在使用哪种IT基础设施。

Couchbase Server 4.6

开源数据提供商Couchbase表示，最近升级的Couchbase Server 4.6将有助于简化应用部署和确保应用安全。Server 4.6还提供了更高的应用性能，以及集成的.Net Core应用部署，增强了对列表和映射等数据的支持。此外，Couchbase还公布了其数据平台内其他产品的升级，包括Sync Gateway 1.4（现在带有“面向移动和物联网应用的无限扩展”）以及Kafka Connector 3.0（更好的可扩展性和性能，连接Apache Kafka）。

Docker：Moby Project和LinuxKit

容器技术先驱Docker最近推出的两个新的开源项目，旨在让容器化软件对于开发者和解决方案提供商更有帮助。Moby Project是一款工作流工具，帮助开发者组装多个基于容器的系统，包括组件库、框架和参考蓝图。开发者们甚至可以利用非Docker组件，有助于在构建专有应用的时候避免重新构建。同时，Linux Kit帮助开发者快速构建一个安全的、干净的、可移植的Linux子系统。

Kubernetes 1.6

开源容器编排工具Kubernetes最近进行了升级，专注于为用户提供更好的可扩展性和自动化。Kubernetes 1.6支持500个节点的集群（总集群规模增加了150%），且增加了智能默认项，并将多个更新带入动态存储配置功能中。此外，最新的发布让多个功能推进到beta测试环节，包括基于角色的访问控制，以增强安全性。

Mesosphere DC/OS 1.9

Mesosphere最近公布了对其容器操作和数据服务自动化平台的最新升级——DC/OS 1.9。据Mesosphere称，这次改进包括增加了原生的监控和故障排除工具、基于GPU的调度和“Pods”——用于简化来自Docker或者Mesos的容器中的应用管理。此外安全性和合规性方面也得到了提升，增加了新方法来限制对底层IT基础设施的访问，主要针对那些访问软件调试和相关应用的开发者。

Puppet 5 Platform

IT基础设施自动化公司Puppet最近公布了对其核心开源平台的升级。Puppet 5 Platform——包括Puppet Agent、Puppet Server和PuppetDB——有多项改进，例如让下载和Puppet部署实施变得更轻松。此外Puppet还推出了Lumogon，一款更好洞察容器部署的开放解决方案，以及对Puppet Enterprise 2017.2企业产品的升级。Puppet Enterprise的升级引入了多个新功能，例如包检测（用于找出应该自动管理的软件包）以及视觉编排工作流（用于该产品Web界面内的基础设施编排）。

Red Hat超融合基础设施

Red Hat最近推出了它所谓的第一款开源超融合基础设施软件堆栈。Red Hat超融合基础设施把Red Hat的4项技术融入到一款面向云部署的集成产品中，这4个组件分别是：Red Hat Virtualization，Red Hat基于开源KVM技术的虚拟机管理程序；Gluster存储，Red Hat基于GlusterFS项目的横向扩展文件系统；Red Hat Enterprise Linux（RHEL）操作系统；Red Hat的IT自动化平台Ansible、Red Hat超融合基础设施软件堆栈瞄准那些旨在简化他们数据中心基础设施的客户。

Red Hat OpenShift.io

Red Hat的开源平台即服务OpenShift为企业提供了云原生的应用开发和部署，通过利用Docker容器和Kubernetes容器编排。Red Hat最近推出了构建在OpenShift上的OpenShift.io，一个新的在线开发环境，用于创建云原生的、基于容器的应用。该环境专门针对开发团队设计的——包括分布式团队。功能包括实时堆栈分析，用于改进对漏洞和使用中异常情况的检测。

最终目标实现开发部署到混合云的容器应用更有效的协同。在OpenShift.io底层，是多个开源项目，包括Jenkins、Eclipse Che和fabric8，Red Hat这样表示。