微软“区块链即服务”的下一步：变得更加好用

微软在其不断发展的“区块链即服务”战略中，下一步引入的是Enterprise Smart Contracts（企业智能合约）。

至顶网软件频道消息：微软公司正在让现实世界中的企业用户能够更方便地在其Azure区块链即服务产品上构建真实的应用程序。

微软在其不断发展的“区块链即服务”战略中的下一步是引入Enterprise Smart Contracts（企业智能合约）。

微软企业智能合约框架

Azure区块链工程首席项目经理Marley Gray在博客文章中表示，“我们的客户和合作伙伴经常对我们说，‘好吧，你们已经让我能够比较容易站在这些区块链网络中了，但是现在我该怎么办？’”

快速地回顾一下微软在区块链领域中所做的工作：区块链是支持加密电子货币比特币的技术。但它的用途并不局限于此。一个区块链是一个共享的分布式分类帐本，它可以存储完整的交易记录，不仅仅是加密电子货币的记录，还可以存储其他类型的记录。因此，许多企业——特别是那些银行和金融业的企业都对这种技术很感兴趣。

微软最初于2015年11月推出了Azure区块链即服务产品。2016年，微软揭开了其第一个版本的Project Bletchley区块链模板/中间件的面纱，旨在帮助用户和合作伙伴创建私有联盟Ethereum（以太坊）网络。（以太坊是一种开源的、基于区块链的分布式计算平台，提供了一个分散的虚拟机。）

通过Enterprise Smart Contracts（企业智能合约），微软正在试图帮助企业了解如何构建基于块链的服务。企业合约为用户提供了模式（执行和履行合同的数据元素）；逻辑（业务规则）；对手；外部来源（数据触发输入）；台账以及签订合同。

Gray指出，微软的Azure公共云——及其即将到来的Azure Stack混合云平台——为执行Enterprise Smart Contracts（企业智能合约）所需的核心功能提供了基础，但业务用户需要做的不仅仅是将与密钥相同的加密原语共享为区块链。他们需要的是一个平台加一个框架。

该平台——包括Azure、Azure Key Vault和Azure Active Directory——可以处理密钥管理、集成企业身份验证、加密证明生成等任务。该框架获得了KeyVault授权，建立在该平台、运行时环境服务、事务构建器和路由器以及基于消息的编程接口之上。

Gray表示，区块链框架加上“cryptlets”中间件将能够帮助企业构建和集成分布式应用程序。

微软上周发布了一份技术白皮书，概述了其Enterprise Smart Contract（企业智能合同）框架，并更深入地解释了其方法。