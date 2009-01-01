Rackspace加深与AWS合作 旨在帮助更多企业降低云转型门槛

时至今日，公有云几乎成为每家企业都无法回避的议题，但大多数客户仍然缺少将关键性任务应用程序由内部基础设施迁移至云端的必要技能。有鉴于此，Rackspace公司正在积极寻求解决方案。

至顶网软件频道消息： 时至今日，公有云几乎成为每家企业都无法回避的议题，但大多数客户仍然缺少将关键性任务应用程序由内部基础设施迁移至云端的必要技能。有鉴于此，Rackspace公司正在积极寻求解决方案。

作为云技术专家，Rackspace公司今天进一步扩大与Amazon Web Services的合作关系，旨在更好地支持面向云端实施转型的企业客户。作为此项举措的重要组成部分，Rackspace公司将向AWS用户提供其今年4月正式推出的迁移咨询资源包，旨在尽可能简化转型项目中涉及的新型技术资源。

其中最为显著的补充当数基于Web的传输工具，其负责以自动化方式处理传输工作流中的各关键性部分。根据Rackspace公司所言，该项服务允许用户以点击操作方式管理控制与推荐引擎，用以提供同迁移工作相关的各类建议。用户能够借此快速检查特定工作负载运行所需的最佳AWS环境类型，并将其实现成本同内部部署成本进行直观比较。

与其它自助型迁移服务类似，新产品可能亦面向依赖关系相对简单的工作负载。拥有更高要求的企业客户可以查看Rackspace公司提供的其它服务，而且此类服务的数量今天同样迎来显著增加。

Rackspace公司正在通过发布更多AWS专项说明文档及技术资料的方式加强相关咨询能力，用以帮助更多企业客户完成迁移。此次升级将主要面向采用Rackspace咨询软件的企业客户，并将为其内部运营人员提供与应用程序迁移相关的指导意见。另外，Rackspace公司还提供全面迁移服务，即派遣工程师帮助客户处理各类实操工作。

与AWS扩大合作关系已经成为Rackspace公司一系列发展里程碑当中的最新成果。过去几周以来，该公司一直在不断扩展其服务阵容，旨在覆盖谷歌、Pivotal软件公司以及微软近期推出的Azure Stack云产品。

作为公有云市场上的绝对领导者，AWS的加入对于Rackspace公司而言尤为重要。立足于云环境角度来看，这种降低入门门槛的举动亦能够帮助AWS吸引到更多客户。出于这样的动机，AWS此前还向企业客户提供以物理方式将记录数据运送至云数据中心的选项（如有必要，可通过专用卡车运送），从而减少由网络传输带来的时间与实施成本。