大数据公司Hortonworks收入反弹 第二季度收入创新高

大数据公司Hortonworks近日宣布正在从去年的艰难处境中走出来，第二季度收入创下新高，并且超出了分析师的预期。

大数据公司Hortonworks近日宣布正在从去年的艰难处境中走出来，第二季度收入创下新高，并且超出了分析师的预期。

Hortonworks公司的软件可以帮助企业管理和分析大量数据。Hortonworks表示，将会在第四季度实现以运营型现金流为基础达成盈亏平衡的目标。

目前Hortonworks仍然处于亏损状态，股票报酬为2860万美元，即每股44美分，但是相比2016年的72美分亏损有大幅缩减。收入增长42%达到6180万美元。分析师们此前预测亏损49美分，收入5740万美元。

在意料之内的，投资者们对他们看到的结果很满意，盘后交易价格增长超过4%。Hortonworks公司首席执行官Bob Bearden在财报电话会议上表示，该公司的业务在加速，收入比一年前增长了42%，环比增长了35%。

Bearden将增长归功于多个因素，包括大数据的整体增长，销售团队在此基础上表现突出。他还表示，Hortonworks获得了一些大型客户，现有可以也在扩大他们对Hortonworks软件的使用。Hortonworks在该季度完成了10个规模超过100万美元的交易，多于6年同期的6个。

他说，Hortonworks还对开源Hadoop大数据软件的最初版本产品进行了扩展，这也有助于吸引更大型的客户。“我们已经扩展了数据管理生命周期，不仅是Hadoop，现在覆盖到了整个数据生命周期。”

尽管Hortonworks在一个月前与IBM签订协议，后者将采用Hortonworks Data Platform作为官方Hadoop发行版，但是目前还没有具体的业绩数据。Hortonworks预计将会在年底看到收入增加，特别是在2018年。

Bearden还表示，Hortonworks也正在击败竞争对手，包括Cloudera、MapR Technologies等。“我们将继续看到客户从其他平台稳定地迁移到我们的平台上来。”

Hortonworks正在快速削减支出，在第二季度仅增长了3%。首席财务官Scott Davidson表示，Hortonworks在上半年使用了2000万美元现金，少于2016年同期的5000万美元。

虽然降低开支一般都是正面的，但是Wikibon分析师George Gilbert表示，这可能意味着市场营销和销售团队的突然裁员，可能会导致未来增长放缓。而且，投资者们显然对增长感到惊讶。或者他们认为存在着Hortonworks会被IBM、微软或者Oracle这样的公司收购的可能性。

像Hortonworks这样的大数据公司一直面临着来自AWS和微软Azure等云计算提供商的挑战，但是Bearden表示，云对他们来说是一种净收益。他说：“云对我们来说真的是一个非常好的发展方向。我们把云看作是向我们平台增加的工作负载，然后在这一点上我们正在获利。”

Hortonworks表示，预计目前这个季度的收入将会达到6300万美元，全年将达到2.47亿美元，上个季度预期是在2.35亿美元到2.4亿美元之间。