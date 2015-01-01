AWS加入Kubernetes阵营 成为CNCF开源基金会成员

Kubernetes是最受欢迎的开源容器管理器。Kubernetes现在已经在你听说过的所有云平台上都得到了官方支持，只有一个例外：Amazon Web Service (AWS)。现在，AWS加入了Kubernetes阵营，并以铂金会员身份加入Cloud Native Computing Foundation (CNCF)。

至顶网软件频道消息：Kubernetes是最受欢迎的开源容器管理器。Kubernetes现在已经在你听说过的所有云平台上都得到了官方支持，只有一个例外：Amazon Web Service (AWS)。现在，AWS加入了Kubernetes阵营，并以铂金会员身份加入Cloud Native Computing Foundation (CNCF)。

这样，所有五大云提供者——AWS、Azure、Google Cloud、IBM Bluemix和阿里云——都是CNCF的成员。Kubernetes已经被验证可作为针对云原生计算和容器的DevOps工具。

的确，AWS加入CNCF只是个时间问题。根据最近一项调研，有63%的用户已经在Amazon S3上托管Kubernetes，这一比例要高于去年的44%。很多知名公司已经在AWS上的生产环境中运行Kubernetes，包括CNCF最终用户社区参与者NCSOFT、Ticketmaster、Vevo和Zalando。

“很多CNCF项目目前已经运行在AWS Cloud中了，”AWS云架构战略副总裁Adrian Cockcroft坦言。“我们很高兴加入该基金会，确保可以在AWS上运行这些工作负载拥有好的体验。”

CNCF还为开源容器提供了一个中立的场所，例如：Containerd，标准容器运行时间；Container Network Interface for Linux容器；一个透明的代理用于容器服务发现、路由和故障处理。Cockcroft补充说。“这次成为基金会成员，我们希望未来能够扩大我们在这些社区以及整个云原生生态系统各种扮演的角色。”

Cockcroft作为CNCF董事会成员，在一篇博客文章中这样写道：“我们对多个CNCF项目和工作组很感兴趣。AWS是Containerd的创始成员……关于我们如何帮助客户拥有更好的体验，我们是有很多想法的。我们即将推出的ECS Task Networking是作为一个CNI插件编写的，我们预计CNI将成为所有在AWS上基于容器的网络的基础。”

拥有如此多已经在Amazon EC2上托管Kubernetes的客户，Cockcroft继续表示：“AWS首席开源技术专家Arun在博客中谈到了他在AWS上Kubernetes的体验， 从Kops开始。我们计划发布多个有关Kubernetes的博客文章，以及代码贡献，有机会提出现有的、未来的、由CNCF孵化的AWS开源项目。”

CNCF执行总监Dan Kohn在声明中表示：“作为最大的云提供商，AWS带来了在帮助企业成功采用云计算方面的多年经验，以及在云原生技术方面的专长。”

Kohn在一封电子邮件中补充说：“虚拟化是过去十年企业计算的最大趋势，虚拟化时代正在结束，云原生时代刚刚开始，开源软件堆栈可实现公有云、私有云、混合云之间的可移植性。今天AWS宣布加入该基金会，所有主流云厂商都致力于支持云原生技术的开源开发，而Kubernetes正是他们合作的重点。”

他总结说：“我们相信AWS的加入将有助于塑造企业计算的未来。”