微软.NET Core 2.0：新增的功能及其重要性

微软的.NET Core 2.0完工了，8月14日开始提供下载。微软同时还提供ASP.NET Core 2.0、Entity Framework Core 2.0和完整的.NET Standard 2.0规范的下载。

至顶网软件频道消息：微软的.NET Core 2.0完工了，8月14日开始提供下载。

微软同时还提供ASP.NET Core 2.0、Entity Framework Core 2.0和完整的.NET Standard 2.0规范的下载。

微软.NET Core和.NET Standard 2.0的主要目标是要令更多的应用程序编程接口（API）在不同版本的.NET里保持一致。

微软官员表示，团队将.NET Standard 1.6的13,000个API增加至.NET Standard 2.0的32,000个API。大多数新添加的API都是.NET Framework API，这意味着开发人员可以更容易地将现有的.NET Framework代码移植到.NET Standard。

微软2014年从.NET Framework分出另一个版本，目的是令.NET Core子集更容易在各平台上移植。.Net Core后来成为.NET开发平台在开源跨平台版本，可在Windows、Linux和MacOS上运行。

.NET Core包括.NET运行组件、一个框架库、一套软件开发工具包工具和语言编译器。.NET Standard是个API规范，该规范描述开发人员可在所有.NET平台上使用的.NET接口。

目前，.NET Framework 4.6.1、.NET Core 2.0、Mono 5.4、Xamarin iOS 10.14、Xamarin.Mac 3.8和Xamarin.Android 7.5上均支持.NET Standard 2.0。预计今年晚些时候在Windows 10通用Windows平台（UWP）上也会支持.NET Standard 2.0。

.NET Core 2.0的性能在运行组件和.NET Framework里均有改进，.NET Core 2.0并增加了对六个新平台的支持，包括Debian Stretch，SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2和macOS High Sierra。.NET Core 2.0包含RyuJIT即时编译器（x86版本），目前，.NET Core 2.0预览版支持Linux ARM32。

微软时下的发展战略核心之一是确保.NET可以在所有地方运行。微软想确保开发人员能在不同种类的Windows 10里运行他们的应用程序，这一点对微软来说仍然颇为重要，但笔者以为，以后可就不会那么重要了。