微软与红帽扩大围绕容器支持的合作关系

微软和红帽正在扩大现有围绕Windows Server的合作伙伴关系，为企业用户提供更多混合容器的支持。

至顶网软件频道消息： 微软和红帽正在扩大现有围绕Windows Server的合作伙伴关系，为企业用户提供更多混合容器的支持。

近日两家公司表示，他们将在红帽的OpenShift Container Platform、Red Hat OpenShift Dedicated on Azure以及SQL Server on OpenShift上提供对Windows Server容器的原生支持。

Red Hat OpenShift是红帽的容器应用平台，是源自于Kubernetes开发的，旨在单一平台中支持Linux和Windows工作负载。于2017年3月展出，将在Spring 2018技术预览中提供并支持Windows Server。

直至2015年年底，微软在Azure上支持Linux发行版的名单中一直不见红帽。（当时在名单中的包括Ubuntu、CentOS、Oracle Linux、SUSE Linux Enterprise以及openSUSE。）不过在2015年11月，微软和红帽最终也宣布签订一项协议，主要涉及到两家公司之间的专利协议。

去年，两家公司展示了运行在Red Hat Enterprise Linux上的SQL Server。Red Hat Enterprise Linux是Linux的版本之一，即将推出的SQL Server 2017S数据库将运行在这个版本上。

微软表示："Red Hat OpenShift Dedicated on Azure将在2018年早些时候提供。SQL Server for Red Hat Enterprise Linux以及Red Hat OpenShift将同时得到两家公司的支持，并将在今年秋季推出。"

红帽和Amazon在今年年初宣布支持OpenShift，并且签订了Red Hat Enterprise Linux与AWS之间的一项协议。

另外，红帽同时也宣布将跨其产品线提供对.NET Core 2.0的支持。而微软在上周全面提供了.NET Core 2.0。