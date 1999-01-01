Informatica十年，走在大数据和人工智能的风口浪尖 

今年5月在美国举行的Informatica全球用户大会上，公司发布了一系列最新的发展战略，从原来的ETL工具提供商提升为云数据管理领导者。

至顶网软件频道消息： 从2007年正式进入中国市场，Informatica在中国已经经历了10年的发展。这10年对于Informatica在中国的发展乃至整个Informatica公司而言都是极为重要的10年。在过去的10年正是数据爆炸性增长、数据价值不断被发现、被挖掘的10年。身处数据处理领域的Informatica，见证了商业智能的兴起，体验了火热的大数据行情，领略了人们对人工智能不断高涨的热情，而自身也迎来了高速成长和不断壮大，成为数据处理这个细分领域的引领者和领导者。而另一方面，和众多传统厂商一样这10年来Informatica也经受云计算、移动化等新技术的巨大冲击，不断对市场战略进行调整，终于迎来今天的成果。

今年5月在美国举行的Informatica全球用户大会上，公司又发布了一系列最新的发展战略，从原来的ETL工具提供商提升为云数据管理领导者。该战略包含产品、解决方案以及将产品和解决方案相结合的数据平台，该平台是业界唯一一款面向数据管理和数据驱动式数字化转型的端到端平台。

“Informatica公司未来十年的方向是从单一的数据集成工具提供商，提升为向客户提供全面云数据管理解决方案、满足客户创新需求的领先服务供应商。”Informatica大中国区总经理王晨杰在接受记者采访时表示。

Informatica大中国区总经理王晨杰

专注于数据领域

Informatica公司成立于1993年，1999年纳斯达克上市。一直以来，Informatica始终专注于数据领域。“因为专注所以专业”，正是因为始终专注于数据，所以Informatica的产品一直被业界的技术人员、IT人员公认为是最好用、最得心应手的工具。

就产品角度来看，Informatica从最早的数据处理的ETL工具起家，业务发展到目前覆盖到整个数据管理领域。无论是在企业数据集成、云集成、主数据管理、数据质量、大数据还是元数据管理，在几乎所有这些全球知名的第三方研究机构相关报告里，Informatica连续多次位列第一。尤其是在数据集成领域一直是领导者，Informatica在Gartner数据集成魔力象限报告中，已经连续12年排名第一。而在数据治理的细分市场，Informatica也凭借持续的创新和强大的技术优势，一直在Gartner每年的各项魔力象限中位列最右上方。

“透过第三方的研究报告可以看出，Informatica在数据管理的各个领域当中，都遥遥领先于行业当中其他的供应商。因此，整个社会、行业也都回馈给了Informatica非常好的回报。”王晨杰说。

正是得益于这些具有技术领导性的产品，让Informatica在进入中国的十年里交出一份不错的答卷，客户遍布各个行业，从政府机关到企事业单位，从金融到制造的各个行业，尤其是那些对数据治理需求特别旺盛，或者充分开放、竞争更为激烈的领业里，Informatica成为首选合作伙伴。

来自凯度集团每年的客户满意度评审中，Informatica在过去十年当中，连续十年客户忠诚度是排名第一，而从Informatica全球用户续保率平均在96%上，也可以看出用户对Informatica极高的认可度。

“Informatica推出很多新的产品，或者我们收购其他公司后推出新的产品，客户也会非常地认可。也就是说，只要是Informatica的认证，客户都愿意去用。”王晨杰说。

从ETL工具到云数据管理

从今年开始，Informatica的发展战略从ETL工具转变为云数据管理解决方案提供商，这是Informatica成长过程中的一个飞跃，这一战略也是契合当下IT发展潮流所做出的正确决策。

应该说，过去的10年数据快速增长，使企业对于数据的重视程度不断提升，发掘数据价值，成为数据驱动型企业，是不少企业的竞争法宝。在这一背景之下，有了大数据热，进而推动了数据分析和处理市场的红火，而Informatica正是处于这个市场，这就为Informatica的成长奠定了一个非常好的基础。

Informatica CEO Anil Chakravarthy 曾表示，是大数据时代把Informatica推到风口浪尖，而我们就随着这个浪潮，不断地前进，并在这几年取得了非常大的成就。

的确，Informatica很好地抓住了大数据这个时机。用王晨杰的话来说就是：Informatica持续关注着数据技术的发展与进步，当大数据时代来临的时候，Informatica所拥有的技术、产品已经完全就绪。比如，在四、五年前，当Hadoop刚刚兴起，Informatica就率先实现了对Hadoop的无缝连接。

实际上不只是大数据，Informatica对云计算市场的把握也是非常及时和准确的。当全球风起“云”涌，市场上出现各种各样的云平台服务商之时，Informatica是第一家可以实现对这些云平台的无缝连接，帮助客户实现云服务所需的各种各样数据的的交互和转换。另一方面，作为一家传统软件厂商，Informatica也勇于尝试，从传统的License模式大胆转向云服务的订阅模式，如今订阅模式的营收已经占到40%，公司转型的决心由此可见一斑。

Informatica大中国区首席产品顾问但彬

如今当人工智能大潮来临的时候，Informatica同样也已经提前布局。据Informatica大中国区首席产品顾问但彬介绍，人工智能对Informatica的影响有两个层面，在市场层面，人工智能对数据量的要求更大、数据质量要求更精准，这对Informatica这样提供数据管理的公司是一个利好；而从产品层面而言，我们可以把人工智能技术融入到我们的产品中，从而改进产品的功能和性能。

“Informatica的人工智能没有那么炫的外表，但是在我们的产品中，会通过数据模式识别和机器学习，帮你做数据内容的识别和探查，实现分类和推荐。”但彬告诉至顶网记者。比如，在Informatica智能数据平台中，作为创新功能核心的CLAIRE Engine就是一款元数据驱动的人工智能引擎。CLAIRE将机器学习应用到整个企业范围内以及云端的技术、业务、运营和惯用数据上，为Informatica的全系列数据管理产品和解决方案提供智能化服务。

采访中王晨杰曾告诉记者，“在IT行业当中，每个浪潮出现的时候，都会有一批公司离开，也会有一批公司迅速成长起来。我要说Informatica幸运，大数据这个浪潮赶上了，云这波浪潮也在其中，人工智能中也有我们。”

实际上，在记者看来，能赶上大数据、云计算和人工智能浪潮是Informatica的幸运，但能准确把握行业发展的趋势，并结合自己的产品和技术，推出能解决用户痛点的产品则是Informatica的成功之处。展望下一个十年，Informatica新的战略已经明确，从成为云数据管理领导者开始，如何面对这个战略考验的将是Informatica团队的新动力。