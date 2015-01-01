微软借LinkedIn巩固在SaaS市场的领导地位

借助2016年底收购LinkedIn，微软继续在SaaS市场保持领先地位。

至顶网软件频道消息：借助2016年底收购LinkedIn，微软继续在SaaS市场保持领先地位。

微软在2016年6月宣布计划斥资260亿美元收购LinkedIn，这也是2016年最大的一笔收购。当时，据称微软对LinkedIn庞大的业务和员工数据很感兴趣，这些数据可以用于丰富其Office 365和Dynamics 365等SaaS产品。

一年之后，微软的这个赌注似乎得到了回报。Synergy Research Group在近日发布的一份报告中指出，第二季度企业SaaS市场同比增长31%，季度收入将近150亿美元。

微软在这个榜单中排名第一，领先优势远远超过了Salesforce，去年微软首次赶超Salesforce。Salesforce之后是Adobe、Oracle和SAP SE，这是收入排名前五的SaaS公司。其他还包括Google、IBM、Workday以及ServiceNow。

Synergy Research首席分析师、研究总监John Dinsdale表示：“在主流SaaS厂商中，增幅最高的分别是Oralce、微软和Google。”他补充说，这个SaaS市场现在在某种程度上已经逐渐成熟了，尽管规模上相比本地部署软件市场仍然较小。他还指出，预计未来还会实现进一步增长。

Dinsdale表示，的确企业SaaS市场的规模未来3年可能翻一番，所有细分市场以及地区市场都有强劲的增长。上个季度，该市场的协同板块增长最快，其次是CRM以及ERM。

“IaaS和PaaS市场正在得到越来越多的关注，增长会越来越快，但是SaaS市场规模更大，并且这个趋势还将持续多年。”