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甲骨文发布2018第一季度财报 总收入92亿美元

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Oracle用超过90亿美元的总收入开启了2018年财政年度。Oracle周四谈论了其云计算业务，而首席执行官Larry Ellison则着重刺激了SaaS领域的竞争对手。

作者：李超 来源：至顶网软件频道 【编译】 2017年9月15日

关键字：财报 甲骨文

Oracle用超过90亿美元的总收入开启了2018年财政年度。

甲骨文发布2018第一季度财报 总收入92亿美元

Oracle周四谈论了其云计算业务，而首席执行官Larry Ellison则着重刺激了SaaS领域的竞争对手。截至日期在8月31日的2018年第一财政年度情况如下：

  • 收入为92亿美元，超过了分析师此前估计的90.3亿美元，比2017财年第一季度增长了7％。
  • 净收入为22亿美元的（GAAP），比去年同期的18.3亿美元增长了21％。
  • 每股收益0.62美元，超出了分析师此前的估计值0.60美元。
  • 云收入为14.7亿美元，比去年同期的9.69亿美元增长了51％。
  • 内部部署软件收入为59亿美元，比2017财年第一季度增长2％。
  • 硬件收入为9.43亿美元，同期相比下降了5％。
  • 服务收入为8.60亿美元，比上年同期增长6％。

Oracle首席技术官拉里·埃里森在公布这些数据时，强调了云计算的持续增长，甚至对SaaS竞争对手Salesforce开了火。

埃里森对分析师们表示：“按照绝对美元计算，我们的销售额是Salesforce的两倍。我们正在整个应用程序生态系统中获取市场份额，并且从云计算的竞争对手那里夺取了市场份额。”

随后，Salesforce的老板Marc Benioff很快就在Twitter上回应了埃里森：

你有没有想过为什么Oracle从来没有在他们的财报电话会议上谈到过市场份额或者客户？pic.twitter.com/rmfDdcSugW

- Marc Benioff（@Benioff）2017年9月14日

埃里森还避开了通过大规模收购进一步扩大甲骨文云业务的话题，表示“已经没什么可买的了”，并表示Oracle将继续依赖其内部的产品。

当谈到云计算业务的蓬勃发展时，埃里森在财报电话上，至少有一次利用这个场合简要介绍了该公司下个月在旧金山举行的OpenWorld会议上将推出的相关内容。

埃里森表示：“几个星期后，我们将发布全球首个完全自主的数据库云服务。”他表示，“基于机器学习，最新版本的Oracle是一个完全自动化的‘自我驱动’系统，不需要人类进行管理或调整数据库。”

Oracle股票价格在盘后交易时段下跌了4.3％，跌至50.62美元，部分的原因是下个季度的参考业绩低于预期。

综合评分：8.41667 分
云能力：8.4 分
营业额：371.2亿美元[2012]
云服务：甲骨文云计算

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