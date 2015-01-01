AWS：来试试我们的大型HANA设备吧

AWS（Amazon Web Services）已经发布了新的服务器选项产品线，且专门针对那些希望在云端运行SAP HANA等内存数据库的企业客户。

AWS（Amazon Web Services）已经发布了新的服务器选项产品线，且专门针对那些希望在云端运行SAP HANA等内存内数据库的企业客户。

AWS表示，这批新鲜出炉的EC2实例将提供4 TB专用DDR4内存。这批实例被命名为x1e.32xlarge，目前已经在美国东部（北弗吉尼亚州）、美国西部（俄勒冈州）、亚太地区（东京）以及欧盟（爱尔兰）服务区全面上线。

AWS方面指出，这些新的实例可进行按需购买或者AWS Marketplace、管理控制台、CLI或通过其SDK以保留实例形式获取。

这些4 TB内存实例属于AWS X1服务器实例产品线的组成部分，此产品线专门用于处理内存内及高性能应用程序。除了得到SAP HANA认证之后，X1实例还针对Apache Spark等应用以及各类硬件密集型高性能计算任务作出了优化。

各个实例都将采用至强E7 8880芯片，配备两块1920 GB SSD，同时包含接入EBS存储的14 Gbps网络容量以及用于同组内各实例间彼此互连的25 Gbps链路。

AWS公司云布道师Jeff Barr写道，“我们的大部分客户已经在现有x1.32xlarge实例当中运行生产SAP应用。”

“凭借着今天发布的新实例，这部分客户将能够存储并处理更为庞大的数据集，这将有力支持其建立规模更可观的生产部署方案。”

为了满足客户对于内存内数据库存储的迫切需求，AWS一直在努力提升其X1产品线的内存容量。在推出2 TB实例一年多之后，AWS此次又再次发布4 TB选项，并表示计划在不久的将来把EC2实例的内存容量一举提升至16 TB。

在SAP生态系统当中，IBM公司表示其现在拥有着最为强大的HANA认证裸机设备。蓝色巨人的IBM Cloud设备不仅拥有8 TB内存，还具备8块至强E7-8890处理器，这意味着其单设备计算核心高达192个。看起来，AWS还需要再加把劲才行。