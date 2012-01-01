 TalkingData：用好大数据，为企业转型赋能

T11 2017暨TalkingData智能数据峰会是TalkingData一年一度的技术大会，今年已经是第三届了，本届大会以“知机识变 有唐之盛”为主题，来自全球各地的近5000位专家、学者、数据科学家、分析师和企业管理者参加。

至顶网软件频道消息： “在我看来，大数据的技术现在已经基本稳定，而且有点过剩，现在大数据的重点是应用上，也就是如何用好现有的技术来为我们的业务提供帮助。”TalkingData CTO肖文峰在日前举行的T11 2017暨TalkingData智能数据峰会期间接受记者采访时表示。

T11 2017暨TalkingData智能数据峰会是TalkingData一年一度的技术大会，今年已经是第三届了，本届大会以“知机识变 有唐之盛”为主题，来自全球各地的近5000位专家、学者、数据科学家、分析师和企业管理者参加。

TalkingData 首席执行官崔晓波

大数据应用有着广阔的市场空间

肖文峰介绍说，TalkingData曾经把国内外大数据的生态整理了一遍，从底层往上包括数据工程、数据采集、加工处理、分析到形成决策整个过程，后来发现技术是过剩而不是瓶颈。技术虽有进步，但是没有突破性的进展。因此，大数据市场的看点主要集中在数据的应用领域。而就技术的角度而言，大数据有两个热点：一个是实时性的提升，包括从各个方面去优化，保证这个洞察，我们对数据的洞察能够更快得到。

“Spark的流行基本是这一趋势的反应。大多数大数据应用都是在告诉你现在发生什么，告诉你如何做的不多，而很多时候我们需要的并不只是要知道现在，还要实时做决策，实时去告诉我应该怎么办，告诉我未来，这是大数据应用的一个发展方向。” TalkingData首席架构师黄洋成补充说。

大数据技术的另一个热点是平民化，包括数据可视化和人工智能技术的应用，本质上都是为了降低技术使用的门槛，为了让更多的业务用户直接操作数据，而不是像以前那样操作数据的人不懂业务，懂业务的人不懂数据。

肖文峰认为，与技术进步相比，大数据应用显得更为百花齐放，也更为精彩，尤其是数据源的部分。“随着大家对数据重视程度的不断提高，拥有数据被认为是一家公司的核心竞争力之一，越来越多地公司愿意在数据源方面进行投入。”他说。

比如，一些传统的公司（如电信企业），它拥有数据源，它们通过设立分支机构和各种部门，拿它积累的数据跟别人合作加工变现；还有些新兴的互联网公司也依托自己已经掌握的数据来拓展业务；另一方面，一批创业公司通过各种方式逐步积累了大量的数据，然后把它变成了一种以服务，然后交付给客户，很快成长起来。

TalkingData就属于后面这一类。成立于2011年的这家公司，早期通过自己积累的数据起步，到如今已经形成了一套以“智能数据平台（SmartDP）”为主的完整数据应用体系，构筑了一套以数据商业化平台、数据服务平台及数据合作平台为核心的数据生态。。

“我们的主营产品叫SmartDP（智能数据平台），我们基于这个平台加上数据原材料一起，在一个个垂直行业进行深刻，从而建立起我们在行业里的影响。” TalkingData产品副总裁闫辉告诉至顶网记者，数据和智能数据平台共同构成了TalkingData的核心竞争力。

闫辉认为数据源市场的兴起还与国家对数据安全和隐私保护的重视，出台一系列相关法律法规有一定关系。因为随着相关法律、法规越来越清晰和明确，对数据的使用有了明确规范，也更有利于大家以更信任的方式交换更多的数据源，从而让更多的企业能针对具体的业务场景对数据源封装，然而把它变成更高层的数据服务输出。这也是TalkingData的竞争优势和一个业务重点。

布局人工智能

去年以来，人们对人工智能的关注不断提升,这也直接影响到了大数据市场。应该说，对于大数据而言，人工智能是一个直接的利好消息。这主要表现在，人工智能技术都是基于海量数据的，这需要大数据的协助和支撑。同时，大数据自身也能从人工智能的技术进步中受益。

作为一直在大数据领域的耕耘的TalkingData自然不会放过人工智能这个重要的技术趋势。

肖文峰表示，TalkingData持续看好人工智能、机器学习，看好其在数据处理上的应用、在解题上的应用。“我们会高度重视人工智能相关技术，持续研究如何利用人工智能技术来去处理一些数据，包括在TalkingData发布过的平台上、在整个数据交易和数据服务上面引入这些技术。”

与此同时，TalkingData还通过投资和合作来进一步加速进入人工智能市场的脚步。在过去一年TalkingData投资了数十家公司，其中包括竹间科技、云量、AIdriving、Ramble、Pathsense等，来为大数据产业和AI行业布局。在当天的大会，TalkingData分享了与竹间和云量等多家公司的合作。其中，竹间的创立者来自微软小冰的团队，他们更多的是关注在自然语言处理相关的领域。

另外，TalkingData还与很多的合作伙伴开展人工智能方面的合作，比如，高通等一些海外的合作伙伴，通过合作进入这个市场。通过合作，TalkingData把这些AI的能力以服务或者SDK的方式开放出来，从而为更多企业赋能，助力这些企业进行转型，致力于用数据驱动商业。正如TalkingData 首席执行官崔晓波在智能数据峰会的演讲所强调了的公司愿景：数据改变企业决策，数据改善人类生活。