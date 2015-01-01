Ignite大会：微软和Red Hat强化SQL Server on Linux联盟

微软将把自己的Windows Server容器和SQL Server 2017数据库管理系统，植入Red Hat基于Linux的平台中，而几年前这几乎是不可想象的。

微软将把自己的Windows Server容器和SQL Server 2017数据库管理系统，植入Red Hat基于Linux的平台中，而几年前这几乎是不可想象的。

本周在奥兰多举行的Ignite大会上，微软公布了这一消息。此举将进一步强化过去两年中两大巨头之间越来越紧密的合作伙伴关系。此前，微软已经在自己的Azure公有云上支持Red Hat Enterprise Linux，Red Hat则向自己的OpenShift容器管理平台增加了对Windows Server Container的支持。

“所有这些选项，将为那些同时运行Windows和Red Hat Enterprise Linux堆栈的数据中心带来新的可能性，”Red Hat副总裁、平台业务部门总经理Jim Totton在今天发布的一篇题为《数据豌豆和Linux胡萝卜》的博客文章中这样写道。

Red Hat Enterprise Linux（RHEL）将成为SQL Server 2017的参考平台，后者已经经过了全面的性能、安全和可靠性测试。HPE进行的基准测试发现，SQL Server 2017运行在Linux上的速度实际要快于Windows，而且总拥有成本更低。

Pund-IT总裁、首席分析师Charles King表示：“在Satya Nadella的领导下，微软变得对更大规模的软件生态系统以及如何通过完善客户相关项目来获得收益更加敏感。微软似乎也开始意识到这样一个事实：这个市场正在的失去对同构的、单一厂商平台和解决方案的兴趣。”

SQL Server 2017 on RHEL将提供跨混合云的、一致的数据库体验，包括内部部署的和来自服务提供商以及Azure的Red Hat Certified Cloud。SQL Server 2017将运行一个Linux容器中，让开发者可以更轻松地配置数据库实例，并将其保存在库中。通过两家厂商之间的协作，SQL Server 2017还为客户提供在微软和Red Hat环境中全生命周期的支持。

微软前CEO史蒂夫 · 鲍尔默曾经把Linux称之为“癌症”，然而从2015年微软宣布对Linux on Azure提供有限的支持之后，微软反对Linux的态度逐渐发生变化。微软从2015年年底开始在Azure上提供Linux认证，并在去年11月加入了Linux基金会。

现在微软的Azure Marketplace中提供了对Microsoft SQL Server 2017 for RHEL以及RHEL的支持。